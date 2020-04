Zarude descend des arbres avec son mouvement Jungle Cure

Il y a quelques mois, nous nous sommes lancés dans une nouvelle aventure Pokémon dans la région de Galar. Actuellement, les entraîneurs attendent leurs laissez-passer d’expansion, Isla de la Armadura et Nieves de la Corona. La première passe, Isle of Armor, comme annoncé dans le passé Nintedo Direct Mini, atterrira sur notre Nintendo Switch fin juin. Cette fois, les informations dont nous disposons concernent Zarude, le nouveau Pokémon singulier.

Zarude révèle son mouvement exclusif

Chaque Pokémon singulier a un mouvement exclusif, et Zarude n’allait pas l’être moins. Jungle Cure (Jungle Healing) est ce mouvement exclusif et ce sera un mouvement qui n’aura pas de base, puisque Zarude l’apprendra quand il atteindra le Lv. 90. Lorsque Zarude utilise Jungle Cure, plusieurs lianes s’enroulent autour des arbres pour en tirer de l’énergie, combinant l’énergie absorbée avec la sienne pour la libérer et ainsi diffuser un pouvoir de guérison autour de lui. va régénérer le PS et les problèmes de statut pour lui comme ses alliés. Avec ce mouvement végétal, Zarude rejoindra l’équipe Pokémon avec la première de son prochain film, Pokémon Coco, qui sortira dans les salles japonaises le 10 juillet.

