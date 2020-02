Zarude, le nouveau Pokémon mythique a été révélé

Le nouveau Pokémon mythique arrive sur Sword and Shield.

Le nouveau pokémon mythique, Zarude, a été annoncé aujourd’hui par The Pokémon Company. À juste titre, cette révélation fait partie des célébrations de la Journée Pokémon avec la franchise qui aura 24 ans.

Zarude, le Pokémon Rogue Monkey, est un type Grass / Dark qui tire parti de la capacité Leaf Guard. La courte bande-annonce de sa révélation l’a montré en action contre Rillaboom et Drednaw.

Cependant, bien qu’il ressemble à la partie du type Dark, avec son scamper semblable à du gremlin et son visage noir / vert, il ne faut malheureusement pas trop le craindre. Être faible contre 7 des 18 types le met certainement un peu mal, surtout contre le type de bug. Bien que Zarude se débrouille particulièrement bien contre tous les types d’Eau / Psychique – donc tous les utilisateurs de Slowpoke ont été avertis.

On ne sait pas actuellement comment Zarude sera obtenu. Jusqu’à présent, seul le site officiel donne un aperçu indiquant que vous ne pourrez pas l’obtenir via un gameplay normal. Mais de nouvelles informations devraient bientôt arriver.

