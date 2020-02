Zelda Breath of the Wild 2 recréé dans le style du nouveau Link’s Awakening

Certes, tout le monde se souvient comment, à une surprise inattendue où il y avait, lors de l’événement numérique du Grand N au salon E3 2019 une première bande-annonce de La légende de Zelda Breath of the Wild 2. Et ce qui a commencé comme une série d’idées pour un DLC final du plus complet a fini par devenir l’annonce d’une suite à part entière, se poursuivant avec de nouvelles aventures de Link et de la princesse Zelda dans l’immense monde ouvert créé en collaboration avec le développeur bien connu Monolith Soft, montrant ce qui semble être la renaissance de Ganon d’une momie de cheveux roux jusqu’alors inanimée. Le temps est encore devant jusqu’à ce que la version finale de cette suite attendue soit finalement présentée, heureusement pas autant que la fois précédente, car elle fait maintenant partie d’un moteur de jeu déjà fait – avec lequel les tâches de programmation sont grandement accélérées -, en attendant, vous pouvez toujours laisser libre cours à votre imagination et vous poser des questions, par exemple, à quoi ressemblera l’intrigue, ou à quoi le jeu ressemblerait-il sous une esthétique différente de celle proposée en suivant les étapes réalistes de son ancêtre?

Cette même dernière question semble avoir été posée par le designer canadien Stephen J. Plant, qui a utilisé le programme de conception en trois dimensions gratuit Blender et ses propres capacités, il a présenté à quoi ressemblerait cette même bande-annonce pleine de mystère et de nombreuses questions sous le style de diorama tendre de Awakening de The Legend of Zelda Link dans sa récente version remake. Et la vérité est que cela a été le résultat du plus spectaculaire visuellement, en disant que même la momie de Ganondorf a l’air mignonne, il n’y a rien, vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, à partir de son profil dans le réseau social de l’oiseau bleu :

Et si le prochain jeu Zelda… avait le même style artistique que le jeu Zelda précédent? Eh bien, cela pourrait ressembler à ceci: Voici les fruits de ma dernière tentative dans Blender. # BreathoftheWild2 #LinksAwakening #BreathoftheWild pic.twitter.com/Mli7KrymDO

– Stephen J. Plant 🇨🇦 (@StephenJPlant) 27 janvier 2020

