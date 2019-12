Zelda: Breath Of The Wild et Pokémon GO figurent dans la liste des meilleurs jeux de la décennie de TIME

À la suite de la liste de TIME des gadgets les plus importants et les plus influents de la décennie, il a maintenant publié ses dix meilleurs jeux. Avec le Switch étant reconnu comme le gadget numéro un en 2017, vous penseriez qu'un jeu Nintendo sorti à la même époque figurerait dans cette liste, et bien sûr, un a été.

Bien sûr, c'est le titre d'action-aventure en monde ouvert La légende de Zelda: le souffle de la nature, qui a également reçu une sortie simultanée sur la Wii U la même année. La bataille royale d'Epic était également incluse Fortnite, Le jeu mobile de réalité augmentée incroyablement populaire de Niantic en 2016 Pokémon GO, Minecraft, Âmes sombres, et The Elder Scrolls V: Skyrim.

Voici la liste complète des jeux présentés (sans ordre particulier):

Grand Theft Auto V

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Fortnite

Âmes sombres

League of Legends

Pokémon GO

Minecraft

The Elder Scrolls V: Skyrim

Portal 2

Disco Elysium

Nous dirions qu'il y a quelques omissions notables telles que The Witcher 3: Wild Hunt et peut-être même de Blizzard Overwatch, mais qu'en pensez-vous personnellement? Cette liste a-t-elle mis le doigt sur la tête en termes des dix meilleurs jeux de la décennie? Partagez vos réflexions ci-dessous.

