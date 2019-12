Zelda: Breath Of The Wild et Pokemon GO parmi les dix meilleurs jeux de la décennie de TIME

Après avoir publié sa liste des dix meilleurs gadgets, le magazine TIME a publié sa liste des dix meilleurs jeux de la décennie.

Effectivement, deux des plus grandes franchises de Nintendo ont réussi à se classer parmi les dix premières – la critique acclamée par la critique. Legend Of Zelda: Souffle de la nature pour le Switch et WiiU, ainsi que la sensation mobile massive Pokemon GO. D'autres jeux reconnus sur la liste étaient Fortnite, Minecraft et The Elder Scrolls V: Skyrim.

La liste complète des dix meilleurs jeux de la décennie de TIME se trouve ci-dessous (sans ordre particulier):

Grand Theft Auto V

La légende de Zelda: le souffle de la nature

Fortnite

Âmes sombres

League of Legends

Pokémon GO

Minecraft

The Elder Scrolls V: Skyrim

Portal 2

Disco Elysium

Que pensez-vous de cette liste? Y a-t-il des jeux qui vous semblent manquants? Faites le nous savoir dans les commentaires.

