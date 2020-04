Zelda: Breath of the Wild – Guide du donjon de Divah Beast Vah Medoh

Bêtes divines sont les choses les plus proches de la typique Donjons Zelda dans Souffle de la nature, et Vah Medoh est le plus simple – mais il a toujours des énigmes.

Vous l’avez fait – il a fallu une tonne de vol dans les courants ascendants et des compétences d’arc expertes, mais vous êtes à bord de la gigantesque bête divine volante. La vue d’Hyrule d’en haut est incroyable, et malgré les meilleures intentions du héros Rito, vous vous retrouvez seul. Nous pensons que ce donjon pourrait être nommé d’après Wind Waker Rito sage Medil, pour mémoire.

Nous avons beaucoup plus d'aide pour la grande aventure de Link si vous le souhaitez – consultez simplement notre guide complet de Zelda Breath of the Wild.

La légende de Zelda: Souffle de la solution pas à pas – Quête principale: Donjon de Vah Medoh de la bête divine

Lors des précédentes sorties Zelda, cela aurait été appelé un donjon ou un temple, bien que cela soit encore assez différent de ces concepts dans les jeux précédents. Il y a toujours la disposition de base du donjon ici: une série de puzzles à compléter et un thème général pour le style du donjon. Pour Vah Medoh, c’est le vent. Considérez-le comme le donjon du vent, dans la plus pure tradition Zelda.

Plutôt que des clés et des portes verrouillées (comme dans les précédents jeux Zelda), votre objectif ici est plus simple. Vous devez activer 5 terminaux différents dispersés autour de Divine Vah Medoh. La disposition du donjon est assez ouverte, le défi consiste donc à accéder à ces terminaux ou à les activer plutôt qu’à ouvrir des portes verrouillées, etc.

Une fois que vous aurez accès à la carte, vous pourrez également faire Vah Medoh déplacer ses ailes, et cela incline et tord tout le donjon, en déplaçant des objets. Ceci est absolument vital pour terminer le donjon de Divine Beast Vah Medoh – donc, comme vous le dit la voix du champion Rito, vous devrez d’abord récupérer une carte dans la salle de cartes. Alors … allons chercher cette carte.

Inside Divine Beast Vah Medoh: Obtenir une carte

Une fois la cinématique terminée et que vous aurez à nouveau le contrôle de Link, vous serez à bord de Divine Beast Vah Medoh. Retournez-vous et regardez derrière vous vers la queue de Vah Medoh. Il y a un coffre ici, et certains gunk de corruption Ganon. Ce truc sera rencontré fréquemment, alors habituez-vous. C’est un bon début facile pour le donjon – revenez simplement là-bas, utilisez la courte rampe pour sauter par-dessus la corruption, puis saisissez le coffre.

Une fois que vous avez ouvert le coffre, regardez à sa droite. Il y a un problème de corruption chez Ganon (quelles sont ces choses?!), Et si vous le tirez avec une flèche, la corruption qui était sur votre chemin disparaîtra.

Revenez en arrière et dirigez-vous par l’entrée proprement dite. Dans le ventre de la bête (divine)! Il y a la corruption de Ganon devant, mais si vous regardez du côté droit, il y a un œil que vous pouvez tirer pour vous en débarrasser, tout comme avec la poitrine.

Avancez – il y a un courant ascendant ici, car vous en avez trouvé beaucoup sur le chemin. Montez le courant ascendant avec votre parapente, et lorsque vous vous retrouvez au milieu avec des blocs de métal, gardez à l’esprit si vous en avez besoin, vous pouvez utiliser votre puissance de rune Magenesis pour les faire glisser dans une meilleure position.

Courez et sautez, tuez le gardien isolé, puis téléchargez la carte au terminal. Maintenant pour la partie réellement difficile… nous devons activer 5 terminaux. Les terminaux sont dispersés dans Vah Medoh, et donc votre chemin pour les activer est de terminer divers puzzles et d’utiliser le nouveau contrôle que vous avez sur la bête divine Vah Medoh via l’écran de la carte.

Inside Divine Beast Vah Medoh: Terminal 1

Si vous sortez de la salle de téléchargement de cartes et accrochez à droite, vous trouverez un rebord sur lequel vous pouvez vous abaisser – sur ce rebord, vous pouvez obtenir un coffre. Lâchez-vous une fois de plus et il y a un coffre couvert de corruption Ganon. L’œil au milieu est un arc difficile à faire, mais vous pouvez également l’obtenir en lançant une bombe au milieu et en faisant exploser.

Ramenez le courant ascendant dans le hall principal, avec les blocs de métal que vous pouvez déplacer avec Magnesis. Ils vont tous très bien, mais ce sont les pierres que nous voulons déplacer … et nous le pouvons. Vous pouvez soit utiliser la stase pour geler et frapper ces blocs, soit incliner Vah Medoh sur l’écran de la carte pour les faire bouger. – soit fonctionne.

Cela dit, utilisez-le pour vous diriger vers l’ouverture vers l’aile droite de Divine Beast Vah Medoh. L’un des blocs de pierre peut être déplacé directement vers cette ouverture pour fournir une plate-forme.

Dans cette pièce, il y a de la corruption violette au plafond qui crachera des ennemis à l’autre bout, donc courir là-bas et retirer cela avec une flèche bien placée en premier.

Maintenant appuyez sur l’interrupteur au milieu de la pièce. Cet interrupteur ouvrira une fenêtre, ce qui enverra du vent. Il y a des ventilateurs au plafond… nous savons quoi faire, non? Très Wind Waker.

L’un des commutateurs de ventilateur est déjà sur le chemin de l’air, alors laissez-le pour l’instant. L’autre doit y être poussé. Frappez-le avec Stasis, puis avec une flèche de bombe – vous devriez en avoir quelques-uns. Cela peut prendre deux fois, mais vous le mettrez en place. Une petite porte s’ouvrira.

Dans le chemin de l’air derrière les fans, il y a un bélier géant et, en haut, un interrupteur. En abaissant la barrière, nous pouvons maintenant utiliser ces deux ensemble.

Encore une fois, c’est de la stase ou de l’inclinaison – inclinez Divine Beast Vah Medoh dans un sens puis dans l’autre pour faire reculer le bélier et claquer l’interrupteur ou geler le bélier avec stase et le claquer un tas avec une arme lourde. J’ai trouvé la stase un peu plus facile / plus rapide.

Derrière la porte qui s’ouvre se trouve votre premier terminal. À la prochaine!

Inside Divine Beast Vah Medoh: Terminal 2

Retournez dans la pièce principale. Utilisez la stase ou l’inclinaison des oiseaux pour positionner l’un des blocs de telle sorte que vous puissiez sauter sur le gril de l’autre côté de la pièce.

Montez-le, ouvrir la poitrine en haut, puis tirer l’œil pour éliminer la corruption ganon empêchant l’accès à l’aile gauche de la bête.

Dirigez-vous vers l’aile gauche de Vah Medoh. Détruisez l’œil derrière la corruption avec un tir soigné afin que vous puissiez travailler en paix.

Appuyez sur l’interrupteur dans le coin droit de la pièce, puis montez la rampe et autour jusqu’à ce que vous soyez au-dessus du courant de vent. Saut et parapente à travers au deuxième terminal. Celui-là était facile!

Inside Divine Beast Vah Medoh: Terminal 3

Dans la même pièce que celle où vous avez obtenu le deuxième terminal, dirigez-vous vers le coin éloigné où se trouve le commutateur. Appuyez sur l’interrupteur puis lancez une bombe à travers le petit trou. Il va rouler vers le bas (vous pouvez incliner les ailes via l’écran de la carte pour accélérer la balle par gravité), puis frapper un blocage craquelé. Exploser.

Répétez cela à nouveau, cette fois enroulant la bombe autour du chemin en utilisant l’inclinaison des ailes (inclinez l’aile vers le bas, puis laissez la fenêtre ouverte souffler la bombe à travers la pièce.

La bombe se retrouvera sur un autre mur que vous pouvez faire exploser, alors faites-le. Vous libérez une grosse boule de métal.

Inclinez les ailes vers le bas pour libérer la boule de sa cage puis attrapez-la par la fenêtre (!) Avec Magnésie.

Placez-le sur les traces de la bombe – vous pouvez voir l’interrupteur de l’autre côté de la pièce, non? Inclinez les ailes et regardez la balle rouler et la frapper fort.

La porte s’ouvrira. Allez à droite et prenez la borne trois.

Inside Divine Beast Vah Medoh: Terminal 4

Quittez cette pièce – allez retour dans le hall principal et descendez à l’étage inférieur. Empruntez le seul chemin qui n’est pas couvert par la corruption de Ganon vers l’extérieur et le dessous des ailes de Divine Beast Vah Medoh. C’est… tout à fait la goutte. Ne tombe pas.

Il y a un petit panier juste en face de vous – regardez et remarquez que c’est sur le même type de garde-corps que toutes les choses que vous avez déplacées avec les ailes ou avec une stase.

De loin (oui, c’est un coup dur) frapper l’œil sur la corruption pour l’éliminer, puis monter dans le panier et incliner les ailes de sorte que le panier vous transportera de l’autre côté.

Montez les escaliers ici… et il y a un terminal juste là! Le terminal quatre est en panne. Un pour aller.

Inside Divine Beast Vah Medoh: Terminal 5

Le terminal cinq est de l’autre côté de la face inférieure de Divine Beast Vah Medoh du terminal quatre, sauf là où le terminal quatre avait un joli panier simple pour vous transporter à travers ce terminal n’est pas si gentil – il ne fait que traîner, et la seule façon d’y arriver est un glissement précaire.

N’oubliez pas qu’une inclinaison des ailes rendra la plate-forme un peu plus basse – pour moi, cela la rendait plus facile à atteindre.

Téléchargez Terminal 5, puis préparez-vous. Revenez en sécurité (encore une fois, incliner les ailes pour que votre destination soit plus basse est pratique si vous êtes nerveux), puis remettez les ailes à plat.

Il est temps de reprendre cette bête divine. D’ici sur le dessous de l’oiseau vous pourrez glisser sur le dessus de ses ailes sur un courant ascendant. Vous trouverez ici le terminal principal. Activez-le.

Boss: Windblight Ganon

Windblight Ganon vole, et vous êtes au sommet des ailes d’une bête volante, ce qui est tout… eh bien, tout cela est très approprié. Ce boss se déforme sur le champ de bataille et a une forte liste d’attaques de près et de longue distance.

Cependant, vous avez un léger avantage – rappelez-vous comment vous êtes arrivé à Divine Beast Vah Medoh en premier lieu? Les fans avec des courants ascendants sont dispersés autour des ailes de Vah Medoh, et si vous en montez un, vous pouvez sauter et déployer votre parapente pour vous envoler.

Une fois que vous flottez, prenez une perle sur Windblight Ganon et viser son œil, en utilisant le bonus de tir au ralenti en plein air que vous obtenez en tirant votre arc en plein vol. Continuez ainsi. Si vous avez des restes de flèches de bombes de votre assaut sur Vah Medoh plus tôt, c’est le moment de les utiliser.

Lorsque Vah Medoh change de phase, vous devez vraiment retirer les gros canons. Les ennemis de type drone qu’il déploie pour s’aider lui-même peuvent rendre les choses vraiment dangereuses, et ils travaillent activement pour vous empêcher d’utiliser les courants ascendants. Concentrez-vous sur vos outils les plus puissantset si vous renversez Vah Medoh, ne perdez pas de temps à y entrer avec une épée.

N’oubliez pas d’utiliser de la nourriture et des élixirs pour vous buff aussi, surtout dans la deuxième phase.

Lorsque le combat sera terminé, il y aura une autre belle cinématique et vous obtiendrez Revali’s Gale, une nouvelle capacité qui vous permet d’effectuer trois sauts super élevés. Lorsque vous en avez fait trois, la capacité prendra un certain temps pour se recharger.