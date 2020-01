Zelda et Ring Fit s’associent pour offrir un gameplay différent

Lorsqu’un jeu est très célèbre et gagne des prix aussi puissants que GOTY, il est très courant que les gens les expérimentent beaucoup pour trouver de nouvelles façons de profiter de ces titres. Le modder Super Louis 64 a considéré qu’un jeu conventionnel au jeu vidéo primé de Nintendo Switch C’était trop facile pour lui et il a décidé d’innover dans un jeu plutôt curieux, dans lequel il pourra tester ses capacités en unissant le monde de The Legend of Zelda: Breath of the Wild et le nouveau Ring Fit.

La manette Pro, Joy-con, Nintendo Switch en mode portable ou d’autres commandes conventionnelles n’ont pas été suffisamment attrayantes pour le jeu perpétué par Louis et ont décidé d’utiliser le accessoire du récent titre Nintendo, Ring Fit Adventure, pour apporter quelques difficultés. Tout au long de la vidéo, nous pouvons apprécier à quel point le contrôle est assez complexe, mais il est apprécié comment il exécute différentes actions telles que: courir, sauter, attaquer, ramasser des objets … bref, vous pouvez jouer parfaitement l’histoire de notre héros kokiri.

Vous êtes-vous déjà demandé “mon bouton Démarrer doit-il être activé en s’accroupissant?”

Je suis tellement excité de terminer ce contrôleur ce soir. J’aurais pu apporter de l’exercice aux jeux vidéo en dehors des jeux de fitness. 👀 Vidéo bientôt pic.twitter.com/8NcwrpYtjy

Il est clair qu’en dehors de la contribution de difficulté qui vous donne ce mode de jeu, jouer aux différents jeux du grand N avec cet accessoire amusant, vous permettra se mettre en forme tandis que (dans ce cas), nous sauvons l’Hyrule de The Legend of Zelda: Breath of the Wild du grand mal qui a ravagé le royaume pendant 100 ans.

Au-delà de Zelda… imaginer d’autres façons de jouer avec Ring Fit

Reste à savoir si, après l’union de ces deux grandes livraisons Nintendo, il est encouragé à adapter des jeux plus classiques, ou au contraire, voir si la société elle-même se lance élaborer plus de titres qu’ils soient compatible avec ce complément (comme il l’a déjà fait avec les lunettes de réalité virtuelle de Nintendo Labo, qui sont compatibles avec Zelda et Mario Odyssey). Clairement la manière dont l’auteur de la vidéo joue, permet une plus grande immersion dans le monde d’Hyrule, immersion que pour la suivante, peut-être compléter avec des lunettes de réalité virtuelle, ce qui ne vous obligerait pas à gérer le héros, mais Je te ferais de lui.

