Zelda Glitch accorde des graines de Korok illimitées

Ce n’est pas la première fois que les fans de Zelda trouvent un moyen de mettre la main sur des graines de Korok faciles, mais c’est certainement la plus simple.

Là où les exploits précédents avaient besoin d’un peu de temps et de compétences, celui-ci n’a besoin que de vous pour atteindre le sommet du Akkala Ancient Tech Lab et vous rapprocher du point où vous obtiendrez l’invite à appuyer sur “A”, reculer rapidement pour que l’invite disparaisse, mais appuyez sur “A” quand même.

Si vous le faites correctement, la caméra coupera sous deux angles saccadés avant de vous accorder une graine Korok. Et quand il aura finalement diminué, vous serez toujours sur le toit et l’invite reviendra, vous permettant de le faire encore et encore et encore.

Voici une vidéo de Gaming Reinvented montrant comment procéder:

C’est un travail ennuyeux, mais c’est un travail honnête. En fait, ce n’est même pas si honnête, alors au moins c’est facile?

