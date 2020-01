Zelda-Lite Adventure Knightin ‘+ têtes à changer le mois prochain

Besoin d’une autre solution classique de Legend of Zelda à ce jour? Eh bien, ce titre à venir pourrait être parfait pour vous!

Les Jeux Ratalaika ont confirmé que Knightin ’+ est maintenant en route vers Nintendo Switch, avec une fenêtre de lancement de février 2020. Le jeu voit les joueurs s’aventurer dans les donjons basés sur la grille en tant que Sir Lootalot – alors qu’il cherche à sauver la situation! (comme d’habitude)

Pendant que nous attendons plus de détails, consultez une bande-annonce plus ancienne avec un résumé rapide ci-dessous:

Rejoignez le brave monsieur Lootalot dans sa quête épique dans cette petite aventure Zelda-lite. Explorez et frayez-vous un chemin à travers les dangereux donjons remplis de pièges, de puzzles et d’artefacts magiques. Et, bien sûr, montrez aux méchants patrons qui est le vrai patron ici.

Knightin ’+ est un jeu d’aventure classique créé par une seule personne (oui, c’est moi) inspiré des chefs-d’œuvre incroyables des années 90. Alors, que pouvez-vous attendre de ce jeu? Résumons.

Un gameplay d’aventure classique (c’est-à-dire explorer le donjon, combattre des monstres, résoudre des énigmes, collecter du butin, débloquer de nouvelles capacités, passer au donjon suivant)

Une histoire ironique (qui ne doit en aucun cas être prise au sérieux)

Graphiques pixel art stylés

Bande-son accrocheuse

