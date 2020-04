Zelda: Majora’s Mask At 20 – The Enduring Appeal Of Nintendo’s Strangest Game – Fonctionnalité

Il y a beaucoup de choses La légende de Zelda: le masque de Majora n’est pas.

Ce n’est pas le plus joli La légende de Zelda Jeu. Exactement 20 ans après ses débuts au Japon, les polygones discernables qui composent le monde et les personnages de Termina situent le jeu dans la cinquième génération de consoles. Alors que nous respectons ses visuels améliorés par Expansion Pak dans le contexte de leur journée et que nous avons un penchant pour l’esthétique de cette époque, Majora’s Mask ne peut pas tenir une bougie à certaines des autres entrées de la série, même avec l’excellent travail de Grezzo sur le Mise à jour 3DS.

Ce n’est certainement pas le Zelda le plus accessible ou le plus convivial pour les joueurs. Si son atmosphère décourageante et inquiétante ne vous décourage pas, la pression de son cycle de trois jours – qui réinitialise efficacement vos progrès en moins d’une heure de temps réel – s’avère stressante après la relative liberté et la relaxation de Ocarina of Timec’est Hyrule. À Termina, vous n’avez pas le luxe de passer des heures langoureuses à chasser des crânes d’or ou à vous détendre au trou de pêche en attendant que le Hylian Loach mord.

Ce n’est même pas le Zelda le plus original. Son moteur et de nombreux actifs ont été empruntés à Ocarina of Time et sa mécanique de base reste largement inchangée. Et ces mécaniciens ne sont pas non plus les meilleurs de la série. Ils étaient extrêmement influents, ayant été répétés à plusieurs reprises depuis (jusqu’à Souffle de la nature a donné au modèle une refonte en retard), mais le retour à la deuxième sortie de ces mécaniques 3D ne fait que souligner les améliorations subtiles apportées au fil des ans, en particulier au ciblage Z et à la natation. Oui, même sans cette horloge souvent décriée, le masque de Majora peut être frustrant.

Alors pourquoi est-il souvent considéré comme le meilleur «caché» de la série? Tous les enfants cool prétendent que c’est leur favori, mais pourquoi alors que le jeu est si manifestement défectueux?

Autrement dit, c’est le plus intéressant que Zelda ait jamais été. Visuellement, le royaume de Termina est un mélange des emplacements d’Ocarina of Time, avec l’ajout de régions enneigées et océaniques. Bien qu’il semble plus sombre, le monde réel est reconstitué avec des tons de terre similaires à Hyrule, ainsi que des reflets lumineux dans les donjons. Le recyclage de l’entrée précédente de la série s’étend aux habitants eux-mêmes, y compris l’antagoniste espiègle Skull Kid précédemment vu dans Hyrule’s Lost Woods et corrompu par le masque titulaire. Le Happy Mask Salesman, lui aussi, fait la distinction entre jovial et sinistre – un mélange qui donne le ton à toute l’expérience. Ses masques impliquent une imagination et un jeu enfantins, bien que leurs effets transformateurs sur Young Link semblent assez terrifiants.

Une grande partie de l’obscurité et de l’étrangeté de Termina vient de voir des personnages familiers dans des endroits étranges et d’agir souvent différemment. Ici, nous obtenons une vision différente des personnages que nous pensions connaître et l’occasion de faire preuve d’empathie. Les vieux ennemis peuvent devenir amis. De nombreux personnages sont des doublons d’Hyrule, auxquels sont attribuées de nouvelles identités (ou parfois des identités multiples, comme chez les Frères Gormons ou les sœurs Roms). Ces sosies existent comme archétypes à travers les dimensions; Satisfaire les pierres de touche que les joueurs de retour reconnaissent, bien que leur familiarité permette aux développeurs de renverser nos attentes. Nos souvenirs de l’égoïsme Ingo d’Ocarina colorent notre impression de Gorman le chef de troupe et lui donnent une personnalité plus texturée lorsque nous découvrons sa vraie histoire et sa colère de ne pas réussir dans le show-business.

Le cycle de trois jours, une source de confusion et de fatigue pour beaucoup, fournit en fait un contexte pour les chemins et le dialogue sans cesse répétés des personnages et nous donne une vue beaucoup plus détaillée de leur vie. Dans ce court cycle, chaque cause a un effet. Si la bombe est agressée la première nuit, le magasin de bombes perdra son stock. Si Anju n’est pas à la réception à l’auberge, elle préparera le déjeuner ou se promènera sous la pluie. Les gens ne disparaissent pas ou disparaissent simplement dans le masque de Majora; ils sont toujours quelque part. Au cours de ces 72 heures, nous nous familiarisons intimement avec ces gens – leurs espoirs et leurs peurs, les risques qu’ils prennent, les secrets qu’ils gardent.

Le véritable attrait du masque de Majora réside dans les questions universelles qu’il pose sur la mortalité, l’acceptation, l’attachement, l’amitié et l’échec. Il pose la plus grande de toutes les questions: quel est notre but ici? Les quatre enfants de la lune à la fin du jeu interrogent le joueur avec les requêtes dans les boîtes de dialogue tout au long de cet article. Rencontrer ces personnages masqués autour d’un grand arbre dans une clairière à la fin du jeu a été un moment révélateur pour cet écrivain et ces questions ont persisté dans un jeune esprit impressionnable. Ils viennent après de nombreuses heures passées à accomplir des tâches et des expériences auxquelles ils sont directement liés.

Vous passez la majorité du jeu à apprendre des leçons de vie. Il est impossible de plaire à tout le monde tout le temps, mais nous sympathisons avec les gens de ce monde et leurs échecs parce que nous avons été témoins de leur potentiel – leur meilleur moi – dans un autre temps. Le masque de Majora peut être une proposition sombre avec la carte remplie d’ennemis et la face lunatique imminente dans le ciel. Non, je n’ai pas le temps de sauver les Gorons aujourd’hui, donc leur hiver ne se terminera pas. Les momies en ruine d’Ikana doivent être ignorées aujourd’hui car j’ai besoin de moi ailleurs. Notre pouvoir d’affecter le monde est grand, tout comme les exigences de nos ressources. Et, tout comme dans le monde réel, le temps est notre bien le plus précieux.

C’est peut-être une des raisons pour lesquelles tant de gens prennent ombrage du «délai» de temps. Le cycle de trois jours prive les joueurs de l’évasion des autres jeux et force la réflexion et la gestion de soi. D’une entreprise qui récompense habituellement la mécanique et la sensation de jeu au fil de l’histoire, les moments où Nintendo explore des idées narratives et des questions plus profondes semblent d’autant plus profonds dans un catalogue de travaux mettant en vedette un déluge de princesses kidnappées.

Très tôt, le Happy Mask Salesman nous demande de travailler pour améliorer le monde et créer le bonheur grâce à l’utilisation de masques. La dualité essentielle présentée et reflétée tout au long du jeu par la récurrence des doubles, des jumeaux et des alter ego, reflète le fait que la simulation et le jeu sont des éléments très nécessaires de la vie d’une personne et de la condition humaine elle-même. Les thèmes évoqués sont liés à la nature même des jeux eux-mêmes, vidéo ou autre. Les créateurs de Nintendo sont des experts pour permettre le jeu; Le masque de Majora nous demande de réfléchir à la raison pour laquelle cela est si important et le fait avec brio.





Partagez vos pensées et vos sentiments sur le masque de Majora ci-dessous.

