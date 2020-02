Zelnick de Take-Two dit que Rockstar n’a “jamais été aussi fort” à la suite de Dan Houser

Le PDG du géant de l’édition Take-Two Strauss Zelnick (photo) a déclaré que tout allait bien pour le constructeur de Grand Theft Auto Rockstar suite à l’annonce du départ du co-fondateur Dan Houser.

S’adressant aux investisseurs, tel que rapporté par Seeking Alpha, l’exécutif a déclaré que le studio n’avait “jamais été aussi fort” et a cité les performances solides de Grand Theft Auto V, ainsi que Red Dead Redemption 2 de 2018. Zelnick a également souligné que Sam Houser dirige actuellement Rockstar, mais a déclaré qu’il était reconnaissant pour les contributions de Dan au fil des ans.

“Donc, Dan Houser était en congé prolongé depuis le début du printemps 2019”, a déclaré Zelnick.

“La société est dirigée depuis sa fondation par Sam Houser, président de la société, et c’est un effort d’équipe extraordinaire et Sam est un excellent joueur et entraîneur. Les résultats de Rockstar Games continuent d’être extraordinaires avec le lancement du nouveau contenu pour à la fois Grand Theft Auto Online et pour Red Dead Online. Et il est incroyablement gratifiant de voir Grand Theft Auto V vendre à 120 millions d’unités et Red Dead Redemption 2 pour atteindre 29 millions d’unités avec le lancement de PC et Stadia ainsi que le vraiment résultats extraordinaires de Grand Theft Auto Online que nous prévoyons maintenant d’avoir une autre année record plus de six ans après son lancement initial et bien sûr, Red Dead Online lui-même a augmenté quelque chose comme trois fois sur douze mois et séquentiellement au cours du dernier trimestre .

“Le label n’a donc jamais été aussi fort là où nous sommes incroyablement optimistes et excités. En même temps, nous sommes reconnaissants à Dan pour ses contributions et nous lui souhaitons bonne chance.”