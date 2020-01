Zero Dawn arrive sur PC

L’horizon exclusif de la PlayStation 4: Zero Dawn arrivera sur les ordinateurs personnels cette année, ont déclaré des sources à Kotaku. C’est une décision sans précédent pour Sony qui annonce un avenir dans lequel l’éditeur publiera des jeux sur des plates-formes au-delà de ses propres consoles.

Cette nouvelle provient de trois personnes familières avec les plans de Sony, parlant toutes anonymement parce qu’elles n’étaient pas autorisées à parler à la presse. Sony n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Horizon: Zero Dawn, un jeu en monde ouvert se déroulant dans une version post-apocalyptique des États-Unis qui a été envahie par des robots dinosaures, lancé pour PS4 en février 2017. Il a été acclamé par la critique et a connu un succès commercial pour son développeur, Guerrilla Games, qui est détenu et exploité par Sony. Et, comme d’autres jeux publiés par Sony au cours des deux dernières décennies, il était exclusif à une console PlayStation, aidant à stimuler les ventes de matériel Sony en plus de générer des revenus par lui-même.

Maintenant, trois ans plus tard, Horizon sera sur une autre plate-forme pour la première fois. Nous nous attendons à voir le jeu sur Steam et Epic Games Store lors de son lancement (bien que cela ne soit pas encore finalisé). Ce sera le premier jeu Guerrilla sur une plate-forme non PlayStation depuis que Sony a acheté le studio basé aux Pays-Bas en 2005. Ce sera également l’occasion pour Guerrilla de montrer ses atouts techniques – Horizon: Zero Dawn, restreint par le matériel de la PlayStation 4. , a été verrouillé à une fréquence d’images de 30 images par seconde. Nous nous attendons à ce que la version PC soit plus performante.

Ce sera le premier grand jeu exclusif d’un développeur appartenant à Sony à venir sur PC. Death Stranding, qui a été lancé sur PS4 en novembre dernier et arrivera également sur PC plus tard cette année, a été financé et publié par Sony mais développé par un studio indépendant, Kojima Productions. (En fait, la version PC de Death Stranding est publiée par une autre société, 505 Games.) Le studio français Quantic Dream, également indépendant, avait un arrangement similaire l’année dernière, auto-éditant ses jeux Heavy Rain, Beyond: Two Souls, et Detroit: devenir humain sur PC sans la participation de Sony.

Une autre chose que Death Stranding et Horizon: Zero Dawn partagent est la technologie. Les deux jeux fonctionnent sur le moteur Decima de Guerrilla, une suite robuste d’outils et de logiciels pour créer des jeux vidéo en monde ouvert. Guerrilla et Kojima Productions ont travaillé en étroite collaboration ces dernières années.

Pour la plupart des éditeurs, la sortie d’un jeu sur PC ne serait pas grave. La plupart des sociétés de jeux vidéo essaient de mettre leurs logiciels sur autant de plateformes que possible. Mais pour Sony, c’est une décision remarquable. Depuis le lancement de la PlayStation 1 en 1994, presque tous les jeux financés et développés par Sony sont exclusifs à une plate-forme PlayStation. (Les jeux en ligne massivement multijoueurs axés sur PC de Sony, y compris EverQuest, sont la principale exception.) La stratégie de Sony a toujours été de stimuler les ventes de matériel avec des logiciels et vice versa. On pourrait s’attendre à ce qu’ils adoptent la même approche avec les futurs jeux sur PlayStation 5, qui seront lancés cet automne.

Mais, comme l’a brillamment souligné l’analyste Mat Piscatella, l’avenir des jeux vidéo réside dans les écosystèmes, pas dans les plateformes. Le plus grand concurrent de Sony, Microsoft, a été plus franc au sujet de sa stratégie indépendante de la plate-forme, avec le patron de Xbox, Phil Spencer, qui parle souvent de vouloir mettre ses jeux entre autant de mains que possible. Au cours des deux dernières années, Microsoft a également publié tous ses jeux Xbox sur PC. Sony emboîtera-t-il le pas avec sa propre liste d’exclusivités PlayStation? Ce prochain port PC d’Horizon peut être un signe révélateur.

