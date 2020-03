Zero Dawn ’arrivera sur PC cet été

Les rumeurs qui ont émergé en janvier se sont finalement concrétisées: Horizon: Zero Dawn, l’un des jeux vidéo les plus acclamés de la PlayStation 4, arrivera sur PC cet été, tel que rapporté par l’entreprise via les réseaux sociaux. Il s’agit, bien sûr, d’une décision sans précédent de Sony, du moins au cours de la génération actuelle. Cette décision pourrait ouvrir la porte à d’autres titres exclusifs pour avoir leur version informatique à l’avenir.

Horizon: Zero Dawn Complete Edition sera disponible sur Steam

Il est important de mentionner que sera disponible via Steam, bien qu’il ne soit pas encore possible de faire la réservation. Sony a souligné que les acheteurs auront accès à la version la plus complète du jeu, c’est-à-dire Horizon: Zero Dawn Complete Edition. Ce dernier comprend, en plus du jeu principal, le L’extension Frozen Wilds qui a fait ses débuts à la fin de 2017. Le DLC a introduit de nouveaux emplacements, ennemis, armes et capacités.

Alors que Death Stranding sera également lancé sur ordinateur le 2 juin, le cas Horizon: Zero Dawn n’est pas publié, comme Votre publication sera sous la responsabilité de Sony. En revanche, les derniers travaux de Hideo Kojima seront publiés par 505 Games. Bien que ceux du Japon n’aient pas révélé la date de sortie spécifique, ils prévoyaient que Guerrilla Games, un développeur derrière le jeu, révélera de nouvelles informations dans les semaines suivantes.

Horizon: Zero Dawn était le grand pari de Guerrilla Games après avoir consacré une décennie à la franchise Killzone. En fait, rares étaient ceux qui prévoyaient l’une des sorties les plus remarquables de 2017 ainsi que des géants comme The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Assassin’s Creed Origins et Super Mario Odyssey, pour n’en nommer que quelques-uns. C’est l’une des meilleures propriétés intellectuelles qui a vu le jour dans la génération actuelle.

Sa section visuelle, qui a été rendue possible par Moteur graphique Decima, a permis d’offrir l’un des mondes ouverts les plus impressionnants de ces dernières années; même Kojima Productions a profité de son potentiel pour créer Death Stranding. De toute évidence, la version informatique devrait faire un saut graphique important. Bientôt, nous pourrons connaître les exigences techniques minimales et recommandées.

