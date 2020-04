Zero et Ao no Kiseki pourraient faire leurs débuts en Occident

Par Rodolfo León

04/9/2020

Zero no Kiseki et Ao no Kiseki sont deux des jeux les plus acclamés de la franchise de La légende des héros, mais malheureusement ils n’ont jamais été lancés à l’extérieur Japon En fait, les deux titres seront remasterisés et sortis en Playstation 4 très vite. Mais, encore une fois, uniquement sur le territoire japonais.

Les jeux de Sentiers d’acier froid ont gagné en popularité ici dans le Ouest grâce à votre arrivée à PS4tant de fans se demandent si Falcom prévoit de lancer la saga précédemment mentionnée dans Amérique du Nord et Europe. Nous n’avons pas encore de réponse définitive, mais cela semble être une possibilité.

Dans une nouvelle interview avec Toshihiro Kondon, président de Falcom, parle du potentiel de leur lancement en Occident:

«Je regrette vraiment de ne pas pouvoir lancer Zero et Ao en Occident. Je pense que leur lancement sur PlayStation 4 nous offrirait la chance de les faire connaître en Amérique du Nord et en Europe. »

Source: Gematsu

