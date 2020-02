Zero Zero Zero Zero Analyse

L’arrivée sur le marché de studios et de jeux indépendants a permis d’explorer et de créer des jeux vidéo qui, autrement et à travers des studios plus grands et plus consolidés, n’auraient jamais vu le jour. Des expériences aussi importantes et reconnues que Chevalier creux, GRIS ou Cuphead, parmi tant d’autres, existent grâce au grand boom et à l’accueil qui a fini par avoir tout l’environnement indépendant. Il existe également d’autres types de jeux qui, loin d’être de véritables joyaux, sont simplement curieux, amusants, divertissants et fournissent précisément ce qu’ils veulent: nous faire, les joueurs, passer quelques heures collés à la console avec un titre qui nous permet , pratiquement, démarrez-le et terminez-le en même temps. C’est le cas de nombreux titres de Ratalaika Games, le studio espagnol chargé de transporter un grand nombre de jeux de toutes sortes sur Nintendo Switch et d’autres plateformes. Aujourd’hui, comme vous pouvez l’imaginer, nous vous apportons l’analyse d’un autre jeu de la société, appelé Zero Zero Zero Zero. Voulez-vous savoir si autant de zéros signifient quelque chose? Continuez à lire!

Sauter et tirer en noir et blanc

Nous sommes un flingueur qui doit surmonter différents obstacles pour atteindre une série de pièces qui permettent une porte de sortie le long 100 niveaux qui apparaissent au hasard. L’ensemble du jeu est en noir et blanc, dans le plus pur style des premières arcades de l’histoire. Et l’objectif ne va pas au-delà de sauter, tirer et esquiver des pièges et des ennemis pour obtenir ces pièces et revenir. Simple et direct.

Chaque fois que nous sommes touchés par un ennemi, un tir ou un obstacle placé sur la route (comme des brochettes), nous mourons et passons directement à un nouveau niveau qui dépend de nos capacités (il y en a des plus simples et plus compliqués). Il y a aussi Deux modes de jeu: normal et difficile. Dans le mode normal, nous pouvons mourir à chaque fois sans pénalité plus importante que pour passer à un nouveau niveau, tandis que dans le mode difficile, nous n’avons qu’une seule vie, le défi est donc d’essayer de surmonter le plus grand nombre de niveaux sans mourir. De plus, en mode normal, nous sommes autorisés à sauvegarder le jeu et à continuer plus tard, bien que, si c’est le cas, le chronomètre s’arrête et une fois les 100 niveaux passés, nous sommes marqués comme “Temps invalide”. C’est parce que Zero Zero Zero Zero nous expose les deux défis pour essayer de les battre avec une seule course qui, selon nos capacités, peut nous prendre une demi-heure ou plusieurs heures.

Le problème vient quand un autre défi est ajouté à ce défi, et c’est la conception du jeu vidéo qui le fait, parfois, injuste en termes de sauts et de décès. Les brochettes, certains ennemis et les commandes ne sont pas entièrement corrects dans de nombreux niveaux existants, car nous sommes éliminés sans être touchés, ou le saut que nous faisons ne prend pas la courbe ou la puissance souhaitée. Ce ne serait pas un problème dans un autre type de jeu vidéo, mais dans ce cas, nous parlons d’une plate-forme de plateforme, dans laquelle chaque faux mouvement peut entraîner la mort, et la difficulté nous pousse à être aussi précis que possible. Par conséquent, si nous trouvons une hitbox excessive dans certains domaines et niveaux, ajuster notre précision n’est pas suffisant pour la terminer avec succès.

1 bit est plus que suffisant

Zero Zero Zero Zero a une particularité, et c’est C’est un jeu 1 bit. Cependant, cela devient également contre-productif, comme le montre mode portable, la supprimer des images et ralentir certains écrans, qui, dans un jeu où chaque faux pas peut nous coûter la vie, est assez ennuyeux. De même, son esthétique minimaliste et stimulante signifie que, même avec ces chutes, il devient un véritable dépendance ce qui nous amène à continuer à jouer jusqu’à ce que nous surmontions tous les niveaux.

Voir aussi

Graphiquement, il n’y a pas grand-chose à commenter qui ne soit pas vu dans la première image de l’analyse. Comme nous l’avons dit au début, nous sommes face à un titre en noir et blanc, l’arcade rétro la plus pure des premiers jeux vidéo, avec des niveaux de toutes sortes, et avec 3 ou 4 obstacles et ennemis concrets. Simple mais direct. La musique accompagne l’esthétique du jeu, bien que rien de particulièrement pertinent. Il a plusieurs chansons qui changent, au hasard, en surmontant certains niveaux.

Zero Zero Zero Zero – Retro Gunman

Zero Zero Zero Zero est un jeu court, stimulant et addictif ce qui nous amène à calculer chaque mouvement au millimètre si nous voulons survivre un autre jour. Le caractère aléatoire des niveaux est l’un de ses points clés, mais il aurait été apprécié que nous choisissions de le répéter si nous le voulions. De même, si vous êtes l’un de ces joueurs qui aiment les défis, en particulier avec des touches d’arcade classiques, cela peut être une option à explorer malgré ses lacunes.

Nous avons analysé Zero Zero Zero Zero grâce à un code numérique fourni par Ratalaika Games. Version analysée: 1.0.0

Ceci est un jeu à un seul bit, cow-boy

Sauter, esquiver et tirer en noir et blanc ne nous avaient jamais maintenus dans une telle tension. Zero Zero Zero Zero est une expérience rapide et stimulante qui génère une véritable addiction, mais qui pèche de nombreuses injustices, chutes de cadres et ralentissements (ce dernier en mode portable) qui nuit à la valeur principale de ce type de jeu: l’habileté et la mesure Chaque mouvement au millimètre.

PROS

Defiant

Simple mais addictif

Il a un total de 100 niveaux

CONS

Quelque chose d’injuste et de mal ajusté en termes de sauts et de “morts”

Bien que sa base soit le caractère aléatoire des niveaux, être en mesure de sélectionner si nous voulons réessayer un niveau spécifique serait apprécié

Il a une descente d’images et des ralentissements en mode portable qui endommage grandement un jeu de ce style, où chaque faux pas entraîne la mort

Connexes