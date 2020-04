Zipper n’apparaît pas dans Animal Crossing New Horizons – HITC

Nintendo

Un guide sur la façon de résoudre le problème de la fermeture à glissière Animal Crossing New Horizons qui ne se présente pas pour Bunny Day.

Bunny Day a commencé pour Animal Crossing New Horizons, ce qui signifie que votre île devrait être infestée de cerisiers en fleurs ainsi que d’un lapin hideux qui effraie tout le monde. Cependant, alors que ce lapin est un pur carburant de cauchemar, il y a des joueurs pour lesquels il refuse de se présenter. Si vous êtes l’un des rares à ne pas trouver et donc à lancer Bunny Day, vous découvrirez ici comment résoudre le problème.

Il y a beaucoup de recettes de Bunny Day à trouver et à fabriquer dans Animal Crossing New Horizons en trouvant certains types d’œufs et en les combinant avec des matériaux déjà établis tels que des pépites de fer, etc. Malheureusement, Bunny Day n’est qu’une fête à durée limitée qui s’achèvera le 12 avril, et vous ne pourrez pas la retourner quelle que soit l’heure de votre voyage.

Pourtant, bien qu’il y ait des gens qui ont fait un montant stupéfiant en seulement trois jours, certains se plaignent que Zipper le lapin ne se présente pas.

Comment réparer Zipper n’apparaissant pas dans Animal Crossing New Horizons

Vous pouvez éventuellement résoudre le problème de Zipper n’apparaissant pas dans Animal Crossing New Horizons en resynchronisant votre date et heure avec Internet:

Fermer Animal Crossing New Horizons

Passez aux paramètres, puis au système sur la Nintendo Switch

Sélectionnez la date et l’heure et basculez la synchronisation avec Internet

Démarrez Animal Crossing New Horizons et téléchargez la mise à jour si nécessaire

Le correctif ci-dessus aurait fonctionné pour plusieurs personnes qui ont eu la difficulté que Zipper ne se présente pas sur leur île.

Après avoir fait ce qui précède et le jeu est à jour, vous devriez être en mesure de trouver la fermeture éclair menaçante errant au hasard sur votre île.

Il vous suffit de lui parler pour commencer les festivités du Bunny Day.

Dans d’autres nouvelles, The Last Of Us Part 2 est retardé grâce au coronavirus