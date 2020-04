Zombie Army 4, Rock of Ages 3, The Turing Test, plus à venir à Stadia

Zombie Army 4, Rock of Ages 3: Make and Break, The Turing Test et bien plus arrivent sur Google Stadia.

Au cours de la Stadia Connect d’aujourd’hui, Google a annoncé l’arrivée de nouveaux titres sur le service et des jeux gratuits pour les utilisateurs Pro.

Les jeux Stadia Pro pour mai sont Zombie Army 4: Dead War, Steamworld Heist, et Le test de Turing. Vous pourrez récupérer les trois le 1er mai.

Étant donné que Stadia Pro est gratuit pour tout le monde pendant les deux prochains mois, essayez-les.

Rock of Ages 3: Make and Break arrive également à Stadia le 2 juin. Parallèlement à la sortie, il sera disponible pour Steam, PS4, Switch et Xbox One. Une bande-annonce du jeu mettant en vedette Humpty Dumpty est ci-dessous.

Le jeu vous permet de concevoir et de construire vos propres niveaux et de partager des créations avec d’autres. Il propose également un mode multijoueur en ligne à quatre joueurs et un écran partagé à deux joueurs. Vous pouvez également vous attendre à six modes de jeu d’arcade avec plus de 20 blocs différents, une vaste campagne et divers modes.

Un nouveau jeu appelé Wave Break a également été annoncé lors de la diffusion d’aujourd’hui. Bien qu’il soit également en développement pour PC sur Steam, il sera lancé en premier pour Stadia cet été. Développé par Funktronic Labs, le jeu est un titre de «skateboating» avec des pistolets. Il se déroule dans un monde d’inspiration Miami rempli de crimes au cours des années 1980. Vous pouvez vous attendre à des «personnages extravagants» et à une bande-son de synthwave pour vous garder motivé tout en jouant un scénario épisodique. Il propose une campagne, de nombreux autres modes et un jeu en ligne ou hors ligne pour des modes tels que Trick Attack et Deathmatch.

Un autre jeu arrivé en premier sur le service cet été, et gratuit pour les abonnés Stadia Pro, est Crayta. Dans ce document, vous allez créer des jeux multijoueurs et les partager avec d’autres.

Le but du titre, selon le développeur Unit 2 Games, est de permettre aux personnes de tous âges, expériences, capacités et antécédents de «créer et publier leurs propres jeux pour un public mondial».

“Les joueurs novices peuvent créer et publier des jeux multijoueurs simples en quelques minutes sans avoir besoin de coder ou d’utiliser d’autres compétences spécialisées, tandis que les développeurs plus avancés peuvent créer des jeux complexes limités uniquement par leur imagination”, indique le communiqué de presse. «Les créateurs auront également le potentiel de gagner de l’argent au sein de Crayta dès le premier jour, initialement via un fonds de prix mensuel.»

Vous pouvez en savoir plus sur Crayta via le site officiel.

Il a également été annoncé aujourd’hui que PUBG et Octopath Traveler sont désormais disponibles sur le service. Cinq titres EA, dont Star Wars Jedi: Fallen Order, arriveront également à Stadia plus tard cette année.