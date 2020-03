Zone Warzone »atteint 15 millions de joueurs

Nous ne savons pas si Warzona, la nouvelle Battle Royale gratuite de Call of Duty sera en mesure de détrôner le tout-puissant Fortnite, mais il se rapproche lentement. Et ce n’est pas il y a une semaine que la société a lancé ce mode de jeu attendu au format free-to-play pour tous les utilisateurs et toutes les plateformes.

Et c’est que selon la propre Activision, Warzone a atteint 15 millions de joueurs dans le monde, un record sans précédent, même pour la franchise elle-même qui pourrait changer les plans pour l’avenir de la franchise si elle est réalisée, comme le prévoient des rumeurs, que le futur Call of Duty adopterait le modèle free-to-play en 2021.

Gardez à l’esprit que, bien qu’il fonctionne parfaitement (avec quelques bugs sur PC), c’est un mode de jeu qui est toujours en version bêta, donc la marge d’amélioration est encore grande afin de stabiliser le jeu:

Quoi qu’il en soit, il semble qu’Activision ait des plans futurs pour la Battle Royale elle-même. Selon diverses rumeurs, les duos et les solos arriveront bientôt dans le jeu et pourraient augmenter le nombre de joueurs simultanée de 150 à 200 au total, un saut sans précédent pour une Battle Royale massive qui semble cesser de croître à court terme.

