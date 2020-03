Zynga fait face à un procès pour sa violation de données

La société de jeux occasionnels Zynga a été victime d’un recours collectif.

Comme l’a révélé un document judiciaire, la raison de la poursuite est le fait que la société américaine “n’a pas raisonnablement protégé les informations personnelles identifiables”. En septembre 2019, les utilisateurs de Words With Friends et Draw Something ont vu leur compte piraté.

Les pirates ont pu accéder à des informations personnelles telles qu’une adresse, un e-mail, des mots de passe, des numéros de sécurité sociale, des numéros de carte de crédit, des noms, etc.

Deux personnes ont déposé plainte, Nasim Chaudhri – pour son fils mineur – et Amy Gitre. Le procès a affirmé que Zynga n’avait pas informé sa base de joueurs qu’il avait été violé. L’entreprise n’a envoyé aucun e-mail à ses utilisateurs. Au lieu de cela, il avait une déclaration sur son site Web – “il a récemment découvert que certaines informations de compte de joueur peuvent avoir été consultées illégalement par des pirates extérieurs”.

Zynga a ensuite laissé entendre que les violations de données faisaient partie de l’industrie. Au lieu de prendre ses responsabilités, le cabinet a déclaré: “les cyberattaques sont l’une des réalités malheureuses de faire des affaires aujourd’hui.”

“Zynga n’a pas envoyé et n’a pas envoyé à ce jour une notification par e-mail de la violation à ses utilisateurs”, indique le document.

“Au contraire, Zynga a effectivement caché le fait qu’il a subi une violation de données. Seuls ceux qui se sont rendus sur le site Web de Zynga sur leur propre violation ont lu des informations sur la violation dans les nouvelles, ou s’étaient inscrits pour recevoir des notifications de violation de données par e-mail de tiers indépendants qui surveiller les violations de données ont été informés de la violation. “

Zynga n’est pas la seule entreprise de jeux à faire face à un procès. Riot Games a été poursuivi pour discrimination sexuelle. Récemment, le fabricant de League of Legends a déclaré qu’un règlement de 10 millions de dollars était “juste et adéquat”.

Cependant, l’avocat des plaignants a retiré le règlement de 10 millions de dollars pour demander une somme plus substantielle. Le département californien de l’emploi et du logement équitables insiste sur le fait que Riot devrait payer un total de 400 millions de dollars.