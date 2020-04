Gardez la formation à la maison pendant l’accouchement

Les mesures exceptionnelles de confinement que nous vivons ont touché pratiquement tout le monde. Dans chaque maison, il y a des adultes qui ont été forcés de changer votre façon de travailler, en adoptant le télétravail et les enfants et les jeunes qui, lorsqu’ils arrêtent d’aller à l’école ou à l’université, doivent désormais continuer à apprendre de chez eux.

La pandémie de Covid19 nous met à l’épreuve et, même si ce n’est pas toujours facile, nous devons agir avec la plus grande responsabilité. Rester à la maison est essentiel pour éviter les infections et garder la maladie sous contrôle, mais tous les secteurs n’ont pas le même niveau d’adaptation aux nouvelles technologies, ce qui entrave le développement de certaines activités.

Le secteur de l’éducation est l’un de ceux qui a le plus démontré sa capacité d’adaptation ces derniers mois. De nombreux centres ont été obligés de procéder d’urgence à des changements drastiques et l’intégration de la technologie dans l’éducation s’est révélée être quelque chose d’extrêmement nécessaire.

Huawei, dans le cadre de sa campagne #HuaweiContigo, continue de démontrer son engagement à innover dans le secteur de l’éducation, mettant plusieurs outils au service des enseignants et des élèves pour faciliter l’apprentissage en ligne. Nous vous en racontons quelques-uns.

Les salles de classe changent de place pendant l’internement

Ce n’est pas quelque chose de nouveau. Les écoles et les centres éducatifs adoptent les TIC depuis des années comme outil complémentaire pour l’apprentissage des élèves. Cependant, peut-être aucun enseignant, coordinateur ou directeur n’a imaginé un scénario comme celui-ci, dans lequel les cours et les tâches n’étaient pas effectués en classe, mais au domicile de chaque élève et de manière virtuelle.

Des applications comme Virtual Classroom dans la Communauté de Madrid sont le nouveau lieu de rencontre pour les parents, les élèves et les enseignants. Grâce à un nom d’utilisateur et un mot de passe donnés à chaque enfant, ils peuvent accéder au contenu publié par les enseignants pour continuer les cours. Une fois les tâches terminées, elles sont envoyées à l’enseignant qui les corrige et les évalue. L’objectif est que pendant tout ce temps où les écoles restent fermées et la majorité des personnes confinées chez elles, ne suppose pas un frein à l’apprentissage des élèves. Alors, quand la normalité revient, pouvoir reprendre le rythme et le programme de cours d’une manière simple.

Le plus grand défi, sans aucun doute, est dans les écoles. Dans les universités, pratiquement tous les étudiants ont intégré les nouvelles technologies dans leur style de vie et poursuivre vos études et votre apprentissage est un changement moins radical.

Technologie et éducation, unis

Bien que la technologie soit plus ou moins présente dans chaque foyer, tout le monde n’a pas la chance d’avoir un ordinateur pour chaque membre de la famille. Un investissement d’environ 1 000 euros est généralement réservé aux adultes. Cependant de nouveaux appareils sont apparus qui, grâce à leur polyvalence, peuvent être d’une grande aide afin que les enfants et les jeunes puissent continuer à apprendre et qu’ils soient aussi visiblement plus économiques. Nous parlons de tablettes et de smartphones.

Quant au premier, trouvez une tablette qui suffit puissant et durable pour passer des heures à exécuter mille et une applications, ce n’est pas facile. Jusqu’à récemment, le panorama des tablettes était divisé en tablettes très bon marché, avec de faibles avantages et qui peu de temps après, tombaient en panne ou échouaient, et des visages, oui, qui sont des mots sérieux. Cependant, Huawei, comme il l’a fait principalement avec les téléphones mobiles, mais plus tard avec d’autres produits, a démocratisé le monde des tablettes avec des équipements très solvables et à des prix normaux.

Le résultat est Huawei MediaPad M6, une tablette de 10,8 pouces et avec une incroyable Écran de résolution 2K qui, grâce à sa technologie ClariVu, améliore encore le contraste et la clarté pour une expérience multimédia exceptionnelle.

Quant au son, pour mieux écouter l’enseignant lors d’un appel vidéo ou dans une vidéo pédagogique, il dispose d’un système de son à quatre canaux et de quatre haut-parleurs de la prestigieuse firme Harman Kardon.

Bien que le son de la tablette soit très bon, si nous avons besoin de silence à la maison, vous pouvez également connecter le casque FreeBuds 3, avec jusqu’à 20 heures de lecture en utilisant son étui de chargement.

Et pour promouvoir des performances fluides à tout moment, la clé du MediaPad M6 est le processeur Kirin 980, un chipset de 7 nanomètres qui combine performances et efficacité énergétique, garantissant des heures et des heures d’utilisation sans avoir besoin de le charger.

Une tablette adulte conçue également pour les enfants

L’accès à la technologie ne doit pas être quelque chose qui comporte un certain danger pour les plus petits de la maison. Par conséquent, Huawei a conçu une tablette qui peut être utilisé en toute sécurité par les adultes et les enfants. Pour ces derniers, ce n’est qu’en mettant leur empreinte digitale sur le capteur qu’ils ont accès au Coin des Enfants. Cet outil comprend une série d’activités ludiques et d’apprentissage qui peuvent toujours être supervisées par les parents eux-mêmes, par exemple en établissant une durée maximale d’utilisation.

De plus, pour prendre soin de la santé oculaire des tout-petits, le MediaPad M6 a la certification officielle du TÜV Rheinland et qui assure les soins oculaires en réduisant la fatigue oculaire.

En mettant l’empreinte de l’enfant sur la tablette, le coin des enfants est accessible où nous trouverons du contenu et des activités pour les enfants.

Enfin, pour ceux qui ont besoin d’une utilisation au plus près d’un ordinateur, ils peuvent également utiliser le MediaPad M6 dans Mode PC avec lequel l’interface change pour améliorer les actions comment rechercher, modifier ou créer des documents. Et pour compléter encore plus cette utilisation, nous pouvons combiner notre tablette avec le stylet M-Pen et un clavier.

Huawei propose à ses clients des offres et des remises importantes dans les applications de paiement telles que ABA English.

Si à un matériel comme celui-ci, nous ajoutons le possibilité d’accéder au meilleur contenu pédagogique Dans la boutique d’applications Huawei, nous avons un appareil parfait. Plus précisément, et pendant cette période de confinement au minimum, Huawei met à la disposition de ses clients d’importantes offres et remises dans des applications de paiement telles que ABA English, avec lesquelles perfectionner la langue de manière simple et interactive.

Mais pas seulement ça. Huawei, dans le cadre de sa campagne #HuaweiContigo, en plus des offres de son App Store, a pris une série de mesures pour aider davantage l’utilisateur qui souhaite profiter de la meilleure technologie. Par conséquent, pendant ces jours, si nous voulons acheter un produit Huawei, nous profiterons de la livraison gratuite. Quelque chose de similaire se produit si nous devons réparer un appareil: Huawei est responsable de le récupérer à l’adresse que nous fournissons, de le réparer et de le retourner, le tout sans aucun frais.

Enfin, Huawei a également prolongé la durée de la garantie de ses produits qui s’est terminée au cours de ces mois. Ainsi, tous les produits dont la garantie a expiré ou expire à tout moment entre le 15 mars 2020 et le 14 juin 2020, prolongera sa garantie jusqu’au 15 juin 2021.