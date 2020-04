«Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ’pourrait tuer un personnage majeur de Marvel – .

Gardiens de la Galaxie Vol. Le réalisateur James Gunn s’est rendu sur Instagram pour répondre aux questions des fans, et c’est là qu’il a révélé que quelqu’un mourrait dans le prochain film Marvel.

Cependant, on ne sait pas quel personnage va périr, car la question n’était pas suffisamment précise.

Le réalisateur a également confirmé qu’il n’y aurait pas de quatrième film de la série, car il avait toujours prévu de faire une trilogie.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Ce qui rend Avengers: Infinity War et Endgame si grands, c’est le sentiment de danger. Le premier indique très tôt que des gens pourraient mourir et que les enjeux sont réels. Au moment où il se termine, il ne vous reste plus que la moitié de vos héros préférés, et ils ont tous été vaincus. Les autres ont été réduits en poussière, mais il est immédiatement clair que tout sera corrigé dans le prochain épisode des Avengers. Mais il est également évident que tout ce que les Avengers devront faire pour sauver tout le monde pourrait coûter très cher.

Ce coût, a-t-on appris un an après la création d’Infinity War, était la mort de Black Widow et Iron Man et la retraite de Captain America. Mais ce ne sont pas les seuls Avengers qui quitteront l’équipe dans les prochains films, et la prochaine mort significative pourrait survenir dans les prochaines années dans Guardians of the Galaxy Vol. 3.

Y a-t-il des Avengers officiels des Gardiens? Eh bien, Rocket avait été oint comme un à un moment donné au cours des cinq années entre Infinity War et Endgame. Nébuleuse aussi. Ils vivent tous les deux la vie de super-héros avec les autres depuis environ cinq ans. Vous pouvez même affirmer que les Avengers contre les Gardiens se battent sur Titan dans Infinity War, et l’association qui a suivi, était essentiellement une induction des Avengers. Star-Lord, Drax, Mantis et Nebula se battaient aux côtés de Tony Stark, Peter Parker et Doctor Strange contre Thanos.

Puis, quand Steve Rogers a prononcé les deux mots que nous mourrions d’envie d’entendre dans la bataille culminante à la fin de Fin du jeu, il a pratiquement fait de tout le monde se battre à ses côtés un Avenger. “Réunion de justiciers!” a-t-il dit, et le public est devenu fou, tout comme tout le monde à l’écran a chargé Thanos et ses armées.

Alors oui, d’une manière ou d’une autre, chaque gardien est à peu près un vengeur.

Source de l’image: Instagram

Cela nous amène à la révélation surprenante de James Gunn sur Instagram qu’il y aura une mort dans Guardians 3. Il est trop tôt pour dire qui va mourir et si ce sera l’un de nos bien-aimés Guardians ou Avengers. Et nous ne pouvons que blâmer la personne qui a posé la question. “Est-ce que quelqu’un va mourir dans GotG 3?” quelqu’un a demandé à Gunn sur Instagram après que le réalisateur ait mis les fans au défi de lui poser des questions.

Il n’y a qu’une seule réponse à cette question, et c’est la réponse que Gunn a donnée. «Oui», a-t-il dit, et c’est tout à fait logique. Des gens et d’autres êtres meurent dans les films Marvel. Cela arrive tout le temps. La plupart de ces décès ne sont pas pertinents pour la grande histoire. Nous ne nous soucions que des méchants et des héros. Certains diront donc que Gunn n’a rien donné. Bien sûr quelqu’un mourra dans le film. C’est ce qui se passe dans les films de super-héros et les films d’action en général.

Là encore, vous devriez être prêt à tout pour Marvel.

N’oublions pas que trois gardiens sont déjà morts (bien que deux d’entre eux soient revenus). Yondu a sacrifié sa vie dans Guardians 2. Ensuite, nous avons vu Gamora décéder dans Infinity War. Nous avons récupéré un Gamora différent dans Endgame, ce qui réinitialisera l’histoire d’amour Star-Lord / Gamora et nous permettra de la redécouvrir dans Guardians 3. Et la nébuleuse 2023 a tué la nébuleuse 2014, donc la nébuleuse que nous connaissons et aimons est toujours vivante. Mais, techniquement, nous avons également vu une nébuleuse mourir.

Source de l’image: Instagram

Gunn a également déclaré qu’il n’y aurait pas de Gardiens 4 pendant la même série de questions et réponses. Ou, mieux dit, il n’a jamais prévu de faire plus de trois films. Avec Marvel, cependant, vous ne savez jamais. Mais si Guardians 3 est le dernier film de l’équipe actuelle, nous pourrions voir une sorte de mort héroïque dans le processus.

Cela dit, nous n’avons toujours pas de date de sortie pour Guardians 3, et nous ne nous attendons pas à l’apprendre de sitôt. Disney a repoussé la première de la phase 4 du MCU et le travail sur plusieurs films et émissions de télévision a été interrompu pendant l’épidémie de coronavirus. Par conséquent, Guardians of the Galaxy Vol. 3 ne peut pas être lancé avant 2022. Mais nous nous attendons certainement à ce que le film soit inclus dans la phase 5 du MCU.

Source de l’image: Marvel Studios

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.