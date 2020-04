Garmin Quatix 6 et Quatix 6 Titanium, puissance et raffinement

Garmin a annoncé le nouveau Quatix 6, une smartwatch conçue pour amoureux de la navigation de plaisance, équipé d’un GPS intégré et de fonctionnalités exclusives dédiées à la pêche et à la navigation. La montre est équipée d’un boîtier de 47 mm avec Écran couleur 1,3 pouces et rétroéclairage LED, qui offre une excellente lisibilité dans toutes les conditions d’éclairage.

La smartwatch est disponible en deux versions: la standard, avec un boîtier en polymère renforcé, pour un appareil plus léger mais plus robuste; et le Variante en titane, avec fond et lunette en titane, avec un bracelet en silicone qui peut être facilement remplacé par la solution QuickFit. Tant sur Quatix 6 que sur Quatix 6 Titanium, il est possible d’effectuer des paiements via le service Garmin Pay, recevez et gérez les notifications directement depuis la montre intelligente ou diffusez de la musique.

Garmin Quatix 6 et fonctionnalités dédiées au monde du nautisme

Comme prévu, Garmin Quatix Titanium a des fonctionnalités conçues pour le monde nautique, qui peut être exploitée en se connectant sans fil à des traceurs multifonctions compatibles, afin de surveiller les capteurs embarqués connectés au réseau NMEA 2000 du navire.

Vitesse, profondeur, température, contrôle du pilote automatique, enregistrement des waypoints sur le traceur directement depuis votre poignet, vérification du système de divertissement Fusion et plus encore. Prend en charge la cartographie BlueChart g3, des fonctionnalités SailAssist améliorées et, lorsqu’il est associé à l’un des appareils Garmin inReach, vous permettra de être toujours traçable, quel que soit l’endroit que vous souhaitez atteindre avec votre bateau.

La smartwatch est équipée d’un capteur fréquence cardiaque et technologie Pulse Ox, qui offre plus de détails sur l’activité physique et le niveau de saturation en oxygène dans le sang. Différents modes sportifs sont alors pris en charge, fournissant, pour chacun d’eux, des informations différentes, en plus du nombre de pas franchis dans la journée, de la distance totale parcourue, des plans d’escaliers réalisés, des heures de sommeil, des calories consommées, de l’objectif tous les jours à atteindre et le compte à rebours des étapes qui restent à parcourir.

Quatix 6 et quatix 6 Titanium sont disponibles immédiatement auprès des meilleurs horlogers au prix de 699,00 euros et 999,00 euros respectivement.