Gates Foundation fournira 3,7 millions de dollars en subventions pour la réponse COVID-19 de la région de Seattle – .

Bill et Melinda Gates. (Photo de la Fondation Gates)

La Fondation Bill & Melinda Gates versera 3,7 millions de dollars à une agence de santé publique de la région de Seattle; plusieurs fondations locales; les fournisseurs de services aux sans-abri; et plus en réponse à l’épidémie de COVID-19.

Le financement fait partie d’un engagement de 5 millions de dollars annoncé précédemment dans la région de Seattle. La fondation fournira 1 million de dollars à Public Health – Seattle & King County, «pour aider l’agence à diffuser des informations exactes et à jour», ainsi qu’à mettre en place des logements ou des services temporaires pour les patients non sévères et les sans-abri.

Il fera également un don à six fonds régionaux de réponse COVID-19, dont le fonds de la Seattle Foundation, qui a reçu 1 million de dollars de la Fondation Gates et 500 000 dollars de Pivotal Ventures, la société d’investissement dirigée par Melinda Gates.

“La pandémie ressemble à une expérience universelle, mais nous devons reconnaître que nous ne la vivrons pas tous également”, a déclaré Gates dans un communiqué. «En soutenant les efforts de réponse des communautés locales, nous pouvons nous assurer que, en ce moment de crise, nous ne laissons pas les plus vulnérables derrière nous.»

La fondation soutient également le Seattle Coronavirus Assessment Network, ou SCAN, une plate-forme de surveillance pour COVID-19 qui utilise des kits de test à domicile. Gates Ventures, le bureau privé de Bill Gates, contribue au financement de l’initiative SCAN.

Le mois dernier, la fondation a déclaré qu’elle dépenserait jusqu’à 100 millions de dollars pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus qui a infecté plus de 420 000 personnes et tué près de 19 000 dans le monde. Les cas confirmés de COVID-19 à Seattle et dans le comté de King ont augmenté de 9% au cours de la dernière journée pour atteindre 1 277, dont 94 décès.

La fondation s’associe également à Wellcome et Mastercard pour l’accélérateur thérapeutique COVID-19, un effort de 125 millions de dollars pour aider à trouver des traitements potentiels pour l’épidémie de coronavirus et les menaces futures.