Gates Foundation promet 100 millions de dollars pour lutter contre le nouveau coronavirus – .

Bill et Melinda Gates. (Photo de la Fondation Gates)

La Fondation Bill et Melinda Gates prévoit de dépenser jusqu’à 100 millions de dollars pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus qui a infecté des milliers de personnes en Chine et dans le monde.

L’argent servira à la détection, à l’isolement et au traitement du virus. La Fondation Gates financera également le développement de vaccins contre les coronavirus. L’engagement de 100 millions de dollars comprend 10 millions de dollars que la fondation a déjà promis en janvier.

La Fondation Gates fait un don initial de 20 millions de dollars à l’Organisation mondiale de la santé, aux Centers for Disease Control des États-Unis et à d’autres organisations de santé publique. La fondation investira des fonds supplémentaires pour prévenir la propagation du virus dans les régions en développement, comme l’Afrique subsaharienne et l’Asie du Sud.