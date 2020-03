Gboard, comment créer de nouveaux emojis hilarants avec le clavier Google

Avez-vous déjà ri jusqu’à ce que vous vous sentiez mal? Ou pleurer de colère? Ou, encore une fois, essayé quelque chose de sensationnel … Avec Gboard, vous pouvez combiner plusieurs emojis pour exprimer cela et bien plus encore, créer une infinité de nouveaux smileys à partir des existants, jusqu’à ce que les résultats soient parfois hilarants. Et c’est ainsi que vous pouvez partager dans le chat les emoji d’un cactus avec la tête d’un singe, un cœur en colère, un clown amoureux, un fantôme de lapin, un panda souriant et donner vie à toutes vos idées les plus bizarres.

Avec une mise à jour récente, en fait, le clavier Google a introduit une sorte de “Atelier Emoji“Grâce à quoi vous pouvez créer de nouveaux smileys mignons en combinant deux ou plusieurs emojis existants, de puis partagez dans le chat des plates-formes de messagerie instantanée les plus importantes, ainsi que les services qui prennent en charge l’envoi de ces éléments et sont compatible avec Gboard. WhatsApp, par exemple, s’intègre parfaitement parmi les plates-formes qui prennent en charge le clavier Google, et il est donc possible de partager les emojis ainsi créés ici.

Comment créer de nouveaux emojis avec le clavier Google

Créer un emoji avec le clavier Google est très simple (et amusant, bien sûr). Tout d’abord, pour ceux qui ne l’ont pas encore, il faut téléchargez l’application Gboard sur votre smartphone, suivez la procédure d’installation, accordez les autorisations requises et activez le clavier Google comme outil d’insertion principal.

À ce stade, Gboard est prêt à être utilisé. Pour créer un emoji, ouvrez un chat et cliquez sur l’icône du visage souriant situé à gauche de la barre d’espace. Parcourir le catalogue Emoji e sélectionnez ceux que vous préférez: dans la boîte blanche qui apparaîtra juste en dessous du champ de saisie du message, ils apparaîtront montrer toutes les combinaisons qui peuvent être obtenues avec les Emojis sélectionnés. À ce stade, il vous suffit de cliquer sur le résultat que vous aimez le plus pour le partager dans le chat.