GDC 2020 a été annulé, mais GDC Summer devrait prendre sa place en août

Le GDC 2020 a été annulé le mois dernier en raison de la propagation croissante des coronavirus – une situation qui n’a pas diminué depuis l’annonce du 28 février. Mais malgré les perspectives sinistres pour les événements publics, l’organisateur Informa Tech a annoncé qu’une version plus petite de la convention, baptisée GDC Summer, aura lieu du 4 au 6 août.

Si cela avait été fait, le GDC 2020 se serait terminé aujourd’hui après une semaine complète au Moscone Center de San Francisco. GDC Summer aura lieu au même endroit, mais se déroulera sur une période de trois jours réduite, et se positionne comme “une expérience unique de la Game Developers Conference” qui ne remplacera pas GDC 2021.

Une affaire plus intime

Bien que l’événement accueillera toujours des discussions et des présentations axées sur le développement, il semble que ce soit une affaire plus libre: “des microtermes et des conversations au coin du feu” figureront, tout comme une série de discussions axées sur les affaires. Les prix varient de 99 $ à 599 $, selon le moment où les billets sont achetés et si l’accès est accordé aux conférences ou à l’expo. Il n’est pas clair à ce stade quelles entreprises participeront.

“GDC Summer donnera à la communauté de développement de jeux une chance de se réunir d’une manière qui n’a pas été possible actuellement grâce à COVID-19”, indique le communiqué de presse. “La sécurité reste la préoccupation primordiale des organisateurs de GDC et l’équipe de GDC continuera de surveiller les dernières informations des responsables de la santé pour assurer un événement sûr et convaincant pour tout le monde à GDC Summer, GDC 2021 et au-delà.”

Il semble inhabituellement optimiste que les événements publics soient plus sûrs en août qu’aujourd’hui. En tout cas, un grand nombre de pourparlers prévus pour avoir lieu au GDC 2020 ont été retransmis en direct au cours de cette semaine.