GDC 2020 «indéfiniment reporté» après avoir perdu Microsoft, Sony et Epic à cause d’un coronavirus

Malgré toute sa protection antivirus, le monde de la technologie se rend compte qu’il n’est pas à la hauteur des virus biologiques mortels.

IDC a non seulement déjà prédit que ce nouveau coronavirus pourrait entraîner une baisse des ventes de PC cette année, avec de nombreuses usines fermées et la demande déjà en baisse. Mais aussi, de nombreux salons et événements technologiques ont déjà été annulés.

La dernière de cette série d’annulations est la Game Developers Conference (GDC) 2020 à San Francisco. Elle devait avoir lieu du 16 au 20 mars.

Selon une mise à jour sur le site Web de GDC, Informatech, l’organisation derrière GDC, “a pris la décision difficile de reporter la conférence des développeurs de jeux en mars” après une “consultation étroite avec nos partenaires de l’industrie du développement de jeux et de la communauté du monde entier”.

Toutes les grandes entreprises se sont retirées

Il n’est pas surprenant que le GDC 2020 ait finalement levé les mains en échec. GDC 2020 a progressivement diminué ces derniers jours en raison du retrait des grands exposants.

Sony et Oculus ont été les premiers à partir, se retirant il y a plus d’une semaine, suivis par EA, Hideo Kojima, PlayStation et Facebook. Un jour avant l’annulation, Microsoft, Epic et Unity ont également abandonné, Microsoft citant des préoccupations pour le «bien-être de nos équipes et de la communauté» en raison des «risques de santé publique croissants associés au coronavirus (COVID-19)».

Avec autant de ses grands joueurs abandonnant, ce n’était qu’une question de temps avant que d’autres exposants emboîtent le pas. Et, le nombre de participants à la conférence aurait également considérablement diminué – Facebook, pour sa part, a déclaré qu’il «conseillait à tous les employés de ne pas se rendre au salon».

La région de la baie de San Francisco a récemment annoncé deux cas de transmission communautaire de COVID-19. Cela a incité certains médias à surnommer la Californie du Nord «l’épicentre de ce que les autorités appellent le tournant de la propagation du coronavirus hautement contagieux». Donc, avoir une conférence massive avec des participants du monde entier partageant des consoles de jeu, des casques VR et d’autres technologies liées au jeu n’est peut-être pas la meilleure idée.

Ce ne sont pas toutes de mauvaises nouvelles, cependant. Microsoft prévoit d’organiser un «événement exclusivement numérique» du 16 au 18 mars. Il est donc toujours prêt à faire les annonces qu’il prévoyait de faire lors de la conférence.