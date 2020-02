Gear S2 mis à jour pour améliorer la durée de vie de la batterie

Samsung, l’entreprise ne veut pas abandonner ses anciens produits

Quant au contenu de la mise à jour, SamMobile dit qu’il améliore la durée de vie de la batterie et rend la montre plus sûre. Il existe également au moins un rapport indiquant qu’il apporte l’interface One UI du Galaxy Watch Active 2 sur l’appareil. Nous n’avons pas de Gear S2 disponible pour vérifier cette affirmation et il n’y a aucune mention d’une mise à jour de l’interface utilisateur dans le journal des modifications, donc si vous possédez une Gear S2, il est préférable de ne pas trop espérer avant de télécharger le fichier de 6,79 Mo.

Cela dit, Samsung a toujours supporté ses montres connectées Tizen plus vieux. En mai, par exemple, il a mis à jour Galaxy Watch, Gear S3 et Gear Sport pour apporter beaucoup de fonctionnalités Galaxy Watch Active à ces anciens appareils. En tout cas, nouvelle interface ou non, nous ne nous plaindrons pas que Samsung continue de supporter l’un de ses anciens produits.