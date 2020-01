Gears Of War Boss sur l’importance de la diversité et de l’inclusivité

Le patron de Gears of War, Rod Fergusson, a parlé de l’importance d’une conception de jeu inclusive et de la diversité sur le lieu de travail. Au cours de son discours d’ouverture en tant que PAX South, Fergusson a déclaré qu’il s’était inspiré de la citation de Stephen Frost: “À moins que vous n’incluiez consciemment, vous excluez inconsciemment.”

“Nous avons dû trouver un moyen d’accueillir de nouveaux joueurs et de créer un on-board pour eux. La façon dont nous nous sommes vraiment concentrés sur cela était grâce à une conception inclusive”, a expliqué Fergusson.

Le développeur de jeux vétéran a déclaré que son point de vue en tant qu’homme blanc hétéro limite sa capacité à créer des jeux qui attirent les gens de tous les horizons et des cercles sociaux.

“Si vous vivez à l’intérieur de votre propre tour et de votre propre base insulaire – je suis un vieil homme hétérosexuel blanc – mes cercles sociaux et mes données démographiques et toutes les personnes que je rencontre pourraient potentiellement être limités, ou sinon limités, biaisés en certaines façons “, at-il dit. “Si je ne prends pas consciemment la décision de sortir de cette idée et d’aller parler à d’autres personnes et d’embaucher des gens divers pour apporter de nouvelles opinions et de nouvelles idées et grandir – si vous ne le faites pas intentionnellement, alors vous allez accidentellement laisser des gens de côté. “

Au fil des ans, Fergusson a déclaré que la franchise Gears of War avait fait plus pour “se pencher” vers davantage d’inclusivité et de diversité. Il a reconnu que la franchise est connue pour être macho – elle comprend des hommes géants et des armes à feu énormes, après tout – bien qu’il se soit dit fier des mesures prises par le studio pour créer des jeux qui attirent plus de gens. La dernière entrée, Gears 5, présente le Kait Diaz dans le rôle principal; c’est la première protagoniste féminine de la série.

Le dernier épisode des journaux audio de GameSpot présente Fergusson qui parle, entre autres, de la conception de jeux inclusifs. Découvrez-le dans la vidéo intégrée ci-dessus.

L’intervention de Fergusson à PAX South était très large. Il a également évoqué son temps de travail sur BioShock Infinite, tout en se rappelant avoir laissé 2K sur les “différences créatives”.

Le prochain jeu Gears à venir est Gears Tactics, qui est un jeu de stratégie au tour par tour pour Xbox One et PC créé par Splash Damage. Aucune nouvelle entrée dans la série principale n’a été annoncée, mais étant donné que Gears 5 a été un tel succès, une suite est probablement en préparation.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: L’évolution du héros le moins agréable de Gears 5 | Journaux audio

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.