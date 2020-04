Gears Tactics Review: XCOM rencontre Gears of War | .

Cela surprendra certains fans de Gears of War d’apprendre que le monde du jeu de tir à la troisième personne se transfère très bien dans l’espace tactique de l’équipe, et toute personne familière avec la série Microsoft Microsoft se sentira comme chez elle Gears Tactics dès le début. Le ton sombre et contre nous, la distinction visuelle de la planète Sera déchirée par la guerre et le sang gratuit sont tous là (bien que le dernier soit facultatif, si les joueurs délicats le souhaitent). Il marche un équilibre bien équilibré de vétérans de la franchise non insultants tout en offrant aux débutants suffisamment de contexte pour ne pas se perdre au début, introduisant suffisamment de la phase d’avant Gears of War 1 de la brutale guerre des criquets sans recourir à un niveau exhaustif d’exposition.

Un bel ajout à la gamme Xbox Play Anywhere, Gears Tactics est le plus beau jeu de tactiques d’équipe sur PC et Xbox One X. Cela vaut doublement pour les PC haut de gamme, où les paramètres de textures, d’éclairage et d’ombres maximaux produisent des résultats magnifiques facilement en faire l’un des jeux les plus séduisants de la franchise. L’expertise et la préférence de Splash Damage pour la plate-forme la plus puissante se font sentir tout au long de l’expérience, et le port PC est certainement le meilleur choix pour les joueurs avec des options. Cette supériorité est ressentie comme un défaut lors de la lecture sur console ou PC avec une manette de jeu, car il semble plus maladroit à jouer que même le premier XCOM sans clavier et souris à portée de main. De plus, bien qu’il fonctionne exceptionnellement bien sur les PC de milieu à haut de gamme et, vraisemblablement, le temps des joueurs One X, Xbox One et One S ne sera pas aussi époustouflant.

En ce qui concerne le gameplay de Gears Tactics, c’est un tarif amusant et percutant de Gears of War dans une toute nouvelle perspective descendante, mais les joueurs connaissant bien les tactiques de l’équipe trouveront qu’il n’offre pas grand-chose de révolutionnaire sous son puits. – placage de franchise exécuté. Combat est le nom du jeu, regroupé dans le format de mission et de niveau disparate attendu, et il s’agit principalement de trucs standard de genre. Les missions narratives et secondaires demanderont à l’équipe des joueurs jusqu’à quatre engrenages de se déplacer du point A à B (et souvent de nouveau vers A) sur le territoire hostile des criquets, de nettoyer les zones d’ennemis, de sauver les soldats COG emprisonnés, de défendre les points de contrôle, etc. .

Beaucoup est emprunté dans Gears Tactics, mais ce n’est pas une mauvaise chose par n’importe quel bout d’esprit. Cinq classes, Support, Vanguard, Heavy, Scout, Sniper, offrent une multitude d’options tactiques et de synergies contre un ennemi parfois insurmontable, et cela ressemble à XCOM avec quelques rebondissements de Gears of War. La couverture est la base de la série principale, et c’est également vrai dans ce spin-off ambitieux, avec une destructibilité supplémentaire de certains objets plus faibles comme les boîtes et les sacs de sable. Il peut offrir peu d’innovations, mais celles qu’il fait grâce à son matériau source unique. Les drones acridiens peuvent être abattus et ravivés comme des matchs amicaux, les trous d’émergence non effacés avec des grenades génèrent plus de larves, et l’un des plus conscients de ses environnements 3D du genre dans le genre, en particulier en ce qui concerne les obstructions et la verticalité.

Sa plus grande offre est sa brillante approche du mécanicien Overwatch bien usé, qui dépense tous les PA restants d’un soldat (avec au moins 3 pour chaque unité à chaque tour) en échange de la capacité de couvrir ses camarades, en réservant un coup aux ennemis repérés par AP alloué. Ce qui distingue l’overwatch de Gears Tactics de la foule, cependant, est sa nature spatiale, obligeant les joueurs à mettre en évidence une voie d’une longueur et dans la direction de leur choix. Cela encourage non seulement les joueurs à anticiper d’où ils veulent se défendre contre les assauts, mais leur permet également d’empêcher leurs unités de prendre des coups de feu involontaires sur la mauvaise unité ennemie et de laisser leurs alliés exposés. Avec Sniper Locust qui épingle les unités amies, les ennemis sont également désireux de mettre en boîte des engins vulnérables en utilisant Overwatch jusqu’à ce qu’ils soient tués ou interrompus.

C’est une adaptation amusante de la plupart anciens et un peu nouveaux dans quelque chose que tout joueur tactique appréciera autant que le fan non initié qui veut juste plus de Gears of War après les controverses de la dernière entrée. Cet ancien groupe de masochistes recherchera sûrement une punition, et Gears Tactics les a couverts. Il y a quatre difficultés, l’option Insane étant tout aussi délicieusement douloureuse que dans la série principale. Cependant, XCOM a popularisé le mode Ironman pour le genre de tactiques d’escouade (où la permadeath d’escouade est activée, les missions ne peuvent pas être redémarrées et enregistre l’effacement automatique après qu’un Gear mord la poussière), et les fans des états d’échec significatifs seront heureux de sachez qu’Ironman est présent ici et peut être utilisé pour modifier les playthroughs de n’importe quelle difficulté, plutôt que de le réserver cruellement exclusivement à Insane.

Malheureusement, les boss de base de la série, comme les énormes Brumak et Corpser, font basculer les choses un peu trop loin dans le sens de la répétitivité. Heureusement, ces combats ont les phases et ajoutent ce à quoi les joueurs s’attendraient, mais les ennemis principaux au coup de pied se sentent comme des éponges de balle trop absorbantes pour le plaisir. À l’inverse, l’IA ennemie normale est loin d’être la plus brillante du genre, et ils sont souvent étrangement d’accord pour mener une guerre d’usure dans Overwatch plutôt que de pousser et de flanc agressivement comme on pourrait l’attendre de la vicieuse Horde de sauterelles. Cela peut être une conjecture, mais il semble également que les pourcentages de chances de toucher soient également favorisés par le joueur lorsqu’il atteint des seuils d’environ 50% et plus, mais il est difficile de dire quand le jeu s’appuie toujours sur la mécanique RNG que les titres Into the Breach sont devenus obsolètes. il y a des années.

Il y a quelques petits ennuis qui commencent à devenir plus apparents au fur et à mesure que la longue campagne Gears Tactics se déroule, comme certaines bizarreries et raideurs courantes de la caméra, la tendance engourdissante du protagoniste Gabe Diaz à relire de manière audible les notes de mission après l’effacement de l’équipe, et le personnage s’extirpe en répétant une fois sur deux, une unité est sélectionnée. Cependant, ceux-ci et d’autres petites nuisances pâlissent en comparaison avec le sens de bourdonnement du jeu. Les rencontres ont l’impression de se prolonger pendant des siècles grâce à une incapacité à accélérer ou à passer à la fin des tours ennemis et à des animations de buff amicales qui prennent trop de temps à terminer, et l’histoire globale est un délinquant encore pire. Son premier acte est vraiment un tutoriel étendu de 5 à 10 heures, les personnages sont inintéressants et difficiles à investir, et l’intrigue ne surprend pas exactement six entrées de la ligne principale.

Bien que l’histoire quelque peu artificielle soit une excuse pratique pour amener Gears of War au genre de tactiques bien adapté, la progression de l’équipe et la personnalisation incroyablement généreuse garderont la plupart des joueurs engagés pour le long terme. Le convoi est le centre de la mission et la caserne des unités, où les joueurs recrutent, améliorent et personnalisent leurs équipements. Comme dans des titres similaires, Gears Tactics permet aux joueurs de renommer des unités (mais pas les personnages spéciaux des héros qui dirigent l’histoire), de les équiper de pièces d’armure et de pièces d’armes ajustées aux statistiques collectées dans les caisses d’approvisionnement du champ de bataille, et de spécialiser chacune d’elles dans de nombreuses sous-classes en utilisant des points de compétence. Contrairement à d’autres jeux modernes, cependant, il offre des options de personnalisation de couleur, de texture et de motif robustes pour presque tout ce qu’une Gear porte ou porte, et il ne facture pas un centime, même pour les options les plus cool.

Ce n’est probablement pas le meilleur jeu de tactique au tour par tour ni le meilleur titre de Gears of War, mais Gears Tactics est une adaptation impressionnante de la franchise Xbox bien-aimée, prouvant que la Coalition est capable de faire ressortir le meilleur du canapé. -op classique tout en continuant à prendre des risques. Son rythme laisse à désirer et il emprunte autant de maux de genre que de forces, Gears Tactics s’engage mécaniquement et thématiquement du début de sa longue campagne à sa fin et rend ses inspirations justes. Il n’est pas du tout inaccessible aux nouveaux arrivants tout en prenant soin de rendre hommage aux vétérans de la franchise et des autres jeux tactiques de l’équipe, et les fans des deux seront absolument séduits par Gears Tactics.

