Geekbench nous révèle quelques spécificités

Il y a quelques heures à peine, le producteur sud-coréen Samsung a officiellement révélé sur son site officiel certaines des principales caractéristiques du prochain Samsung Galaxy A11 d’entrée de gamme. Cependant, un autre modèle de cette série arrivera bientôt, c’est le prochain Samsung Galaxy A21, récemment repéré sur le portail de référence Geekbench.

Samsung Galaxy A21: SoC MediaTek et 3 Go de RAM

Voici quelques nouveaux détails techniques du prochain appareil domestique Samsung. Comme déjà mentionné, en fait, les premiers résultats de Geekbench du futur Samsung Galaxy A21. Plus précisément, il est apparu que pour cet appareil, il y aura également un processeur MediaTek, ou SoC MediaTek Helio P35. Grâce aux rumeurs précédentes, nous savons que le prochain Samsung Galaxy A41 aura également un processeur MediaTek, ou le SoC MediaTek Helio P65.

Retour à Galaxy A21, le processeur en question est un SoC octa-core 2,3 GHz et sera pris en charge dans ce cas par 3 Go de RAM (bien que des rumeurs précédentes aient également suggéré 4 Go de RAM). Le système d’exploitation installé sur l’appareil sera alors Android 10. Quant aux résultats du benchmark, 781 points en single core et 4102 points en multi core ont été obtenus.

D’un point de vue esthétique, certains rendus d’images nous ont déjà révélé quelque chose. Plus précisément, le nouveau Samsung Galaxy A21 se vantera d’un Écran Infinity-O (dans le style Samsung Galaxy A11) tandis qu’à l’arrière, il y aura une caméra quad verticale. Comme sur le modèle précédent, il y aura donc un capteur biométrique physique placé à l’arrière de l’appareil.