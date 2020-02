Geekbench nous révèle quelques spécificités

Fin janvier, il avait été repéré en ligne sur le portail de référence Geekbench la version 5G du nouveau milieu de gamme Samsung Galaxy A51. Au cours des dernières heures, cependant, la suivante est également passée par ce portail Samsung Galaxy A71 5G. Voici ce qui a été divulgué.

Samsung Galaxy A71 5G bientôt disponible avec le SoC Exynos 980

Voici également ce nouveau smartphone sur la base de données du portail de référence Geekbench. Enregistré avec le numéro de modèle SM-A7160, le terminal totalisait 3078 points en single core et 7346 points en multi core. Ce sont des scores nettement supérieurs à ceux du frère Samsung Galaxy A51 5G, bien qu’ils aient essentiellement le même processeur.

Comme le révèlent ces premiers repères, l’avenir aussi Samsung Galaxy A71 5G sera équipé du processeur Exynos 980, ou le SoC de milieu de gamme capable de prendre en charge la connectivité 5G. La quantité de va changer entre les deux nouveaux smartphones de l’entreprise Mémoire RAM: si sur le Galaxy A51 5G nous aurons 6 Go, sur le frère aîné Galaxy A71 5G nous aurons 8 Go. En tant que version du logiciel, on trouvera heureusement Android 10, tandis que l’interface utilisateur personnalisée par la société sud-coréenne sera One UI dans la version 2.0.

Pour l’instant, nous n’avons aucune autre information. Nous vous rappelons qu’en plus des deux nouveaux smartphones milieu de gamme avec prise en charge 5G, une nouvelle tablette arrivera également, ou la nouvelle Samsung Galaxy Tab A 8.4 (2020). Ce dernier a en fait été le protagoniste de diverses rumeurs et, selon ce qui a été divulgué, il y aura le processeur Exynos 7904 à bord avec 3 Go de RAM.