GeForce GTX 1650 avec GDDR6 est 6% plus rapide

NVIDIA a renouvelé son entrée milieu de gamme avec la GTX 1650 avec mémoire GDDR6, une carte graphique avec laquelle l’entreprise a poussé à l’extrême son idée de se diversifier pour toucher autant d’utilisateurs que possible, bien que cela implique le lancement de modèles redondants qui se chevauchent pratiquement les uns les autres.

La GeForce GTX 1650 avec mémoire GDDR6 maintient les spécifications du modèle standard avec mémoire GDDR5, mais pour une raison quelconque, elle ne comprenait pas réduit les fréquences de travail du GPU. Il est très difficile de comprendre pourquoi vous souhaitez lancer une carte graphique avec une mémoire plus rapide pour améliorer les performances si vous allez lester plus tard en coupant les fréquences dans le noyau graphique. NVIDIA aura ses raisons, mais je ne les comprends pas.

En approfondissant le plan technique, nous constatons que cette nouvelle GTX 1650 a:

Noyau graphique TU117.

896 shaders.

56 unités de texturation.

32 unités raster.

GPU 1,590 MHz (mode turbo).

4 Go de GDDR6 12 GHz.

Bus 128 bits.

6% plus de performances que la GTX 1650 avec GDDR5

La différence de performances qu’elle présente, en moyenne, par rapport à la GTX 1650 avec GDDR5 Il est très faible, puisqu’il est d’environ 6%. Dans certains jeux, la différence est même négligeable (2%) et dans le meilleur des cas, elle atteint à peine 10%.

Lors des premiers tests de performance, il a été confirmé que cette nouvelle version a un grand potentiel d’overclocking. Le GPU peut aller jusqu’à 200 MHz de plus et la mémoire jusqu’à 375 MHz de plus, ce qui permet d’obtenir une amélioration beaucoup plus marquée par rapport au modèle avec GDDR5.

NVIDIA utiliserait ce modèle avec GDDR6 pour remplacer la version actuelle par GDDR5, bien que la transition soit susceptible d’être lente car les détaillants ils ont un stock considérable de ces derniers.

Nous ne connaissons pas le prix de vente qu’il aura en Europe, mais en convertissant les prix qu’il a en Chine, nous pouvons confirmer que il y a une différence de dix dollars entre la GTX 1650 avec GDDR6 (143 $) et la version avec GDDR5 (133 $).