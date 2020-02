GeForce Now, les jeux Bethesda abandonnent également le service de streaming

La plupart des titres Bethesda ne feront plus partie du service de streaming de jeux GeForce Now de NVIDIA. Dans un article sur le forum NVIDIA, un membre du personnel a annoncé que la plate-forme avait déjà commencé à supprimer les titres Bethesda Softworks de sa bibliothèque.

Parmi ceux-ci figurent des titres importants tels que Skyrim, plusieurs épisodes de Fallout et The Elder Scrolls 5. Le seul jeu qui reste au service de Bethesda est Wolfenstein: Youngblood, mais le service GeForce Now supprimera également les autres épisodes de Wolfenstein.

Nvidia Geforce Now, le système de streaming sera bientôt payé

“À l’approche d’un service payant, certains éditeurs peuvent choisir de supprimer les jeux avant la fin de la période d’essai”, révèle Nvidia. “En fin de compte, les développeurs contrôlent leur contenu et décident si le jeu acheté peut également être diffusé sur GeForce NOW.”

Après la période de transition, les suppressions de jeux devraient être peu nombreuses, avec de nouveaux jeux ajoutés à GeForce NOW chaque semaine. Il y a quelques jours à peine, le service a également perdu l’accès aux titres Activision et Blizzard en raison de ce que NVIDIA appelle un “malentendu”. Le développeur voulait apparemment un accord commercial avec NVIDIA, qui espère maintenant réparer la relation et proposer à nouveau ses jeux.

NVIDIA n’a pas expliqué pourquoi les jeux Bethesda ne feront plus partie de GeForce Now. Si votre absence sur la plateforme ne vous dérange pas, vous pouvez vous inscrire pour un compte gratuit ou payant, puisque le service est sorti de la bêta début février. Cette dernière option, appelée inscription des fondateurs, coûte environ 5 € par mois pendant un an, même si les trois premiers mois sont gratuits.