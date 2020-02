GeForce Now triomphe là où Stadia est tombé

Dernièrement, nous n’avons entendu que L’avenir du jeu réside dans les services de streaming et le jeu dans le cloud. Et c’est qu’après la première robuste et prometteuse de Google Stadia, les yeux étaient revenus pour se concentrer sur le PC classique et la prochaine génération de consoles PS5 et Xbox Series X.

Cependant, c’est NVIDIA qui est maintenant revenue à la charge avec la fin de la période d’essai et le lancement de GeForce Now, sa propre plate-forme de jeu en nuage. Nous n’avons donc pas voulu manquer l’occasion de retester ce service, et voir s’il répond enfin à toutes les attentes et promesses.

Nous avons testé le jeu cloud GeForce Now

L’un des principaux avantages du service de streaming NVIDIA est qu’au lieu d’avoir un catalogue de jeux adaptés, dans ce cas, les titres disponibles fonctionneront entièrement par nous-mêmes, pouvant se synchroniser l’un des jeux installés sur notre ordinateur et notre mobile, et même celles présentes sur d’autres plateformes et bibliothèques telles que Steam.

Bien que, malheureusement, GeForce ne dispose pas encore du support pour synchroniser aucun des jeux de Capcom, EA, Konami, Remedy, Rockstar ou Square Enix, nous ne pouvons donc pas jouer certains des titres les plus vendus tels que GTA V, Monster Hunter: World, Red Dead Redemption 2 ou Final Fantasy XV.

Et c’est aussi parce que c’est un service de streaming où les jeux seront fournis par une autre machine, nous n’aurons pas à nous soucier de répondre aux exigences, pouvoir jouer avec une qualité supérieure à celle de nos ordinateurs, et même profiter des options graphiques du ray tracing et du 4K (tant que notre moniteur les prend en charge). Un autre grand détail est le fait que nous pouvons installer autant de jeux que nous voulons sans se soucier de l’espace libre ou d’autres sujets tels que la vitesse de lecture, car encore une fois, les jeux ne fonctionneront pas sur nos appareils.

Cependant, jusqu’à présent, les détails semblent assez similaires à ceux promis par Google, qui ont fini par montrer une grande faiblesse: la latence et la vitesse de la connexion Internet. GeForce Now bat-il vraiment Stadia?

Comment GeForce Now fonctionne sur PC

Dans mon cas, la plupart des jeux que j’ai installés fonctionnent via un propre lanceur, comme dans le cas de Steam. Ce type de lanceurs sera une petite étape supplémentaire, vous devez vous connecter à notre compte et valider la connexion en tant que nouvel appareil de confiance.

Il est curieux également que dans ce cas ce que nous verrons sera une petite fenêtre avec notre menu principal de la plate-forme, pouvant choisir directement ici l’un de nos jeux d’une manière plus agile. Et c’est que même si au début il est effrayant de voir comment la seule option disponible pour les jeux est de les installer un par un, nous pouvons voir comment ils sont installés automatiquement en une seconde, car ils sont vraiment déjà hébergés dans le cloud GeForce Now lui-même.

Donc, bien que nous aurons accès à nos jeux et réalisations enregistrés, il convient de mentionner que les paramètres du jeu ne seront pas enregistrés, donc si nous avons une configuration spéciale pour le clavier, nous devrons le reconfigurer chaque fois que nous jouons via cette plateforme de streaming.

En effectuant le test avec plusieurs jeux en ligne et hors ligne, la première chose que nous voulions vérifier est de savoir si nous pouvons vraiment ajuster les paramètres au plus haut niveau et dans quelle mesure cela peut ou non affecter notre expérience. Et c’est que GeForce Now dépasse ses promesses, ayant pu réaliser un niveau de qualité supérieur à celui que nous avons atteint en natif, passant des réglages «Élevés» jusqu’à 1080p sous des taux stables entre 40 et 60 FPS jusqu’à 1080p avec des moyennes entre 70 et 90 FPS.

De plus, en jouant sur un bureau connecté via un câble ethernet et une connexion fibre optique symétrique 400 Mbps, la vérité est que les différences dans les jeux en ligne sont complètement imperceptibles, sans s’en rendre compte pas de retard dans la réponse de nos périphériques.

Comment GeForce Now fonctionne sur mobile

En plus des ordinateurs, nous aurons également un accès complet à partir de tout appareil intelligent avec un système d’exploitation Android, tels que les téléphones portables ou les tablettes, en téléchargeant simplement l’application depuis le Google Play Store.

En général, le fonctionnement de l’application sera pratiquement le même que sur PC, en pouvant accéder à tous les raccourcis et jeux que nous avons ajoutés à la plate-forme, ainsi qu’au reste des bibliothèques de jeux.

Cependant, nous trouverons certaines limitations avec certains jeux comme League of Legends, où l’utilisation nécessaire du clavier et de la souris est requise. D’un autre côté, chaque fois que nous utiliserons les jeux via Steam, nous aurons un accès garanti à leur service Big Picture, qui nous permettra d’utiliser un clavier et des commandes de contrôle à l’écran.









Nous vous recommandons d’utiliser un type de contrôleur Bluetooth directement lié à votre appareil, ou d’essayer de trouver un adaptateur USB vers USB pour connecter d’autres appareils non sans fil.

Passant à la propre performance du jeu, encore une fois, nous trouvons une très agréable surprise. Et c’est qu’au-delà du format de taille réduite que nous offrent les téléphones mobiles, nous pouvons continuer à configurer les jeux dans des paramètres et des taux maximums proches de 60 FPS stables sans subir de coupure ou de ralentissement en un rien de temps, limitant les possibilités échecs de la qualité de notre connexion. Raison pour laquelle nous vous recommandons de limiter son utilisation aux moments où vous avez une connexion réseau Wi-Fi.

Conclusions

Bien qu’il semble que GeForce Now ait encore certains aspects à améliorer, la vérité est que l’expérience offerte s’est considérablement améliorée depuis sa version bêta, avec de très bons résultats graphiques et de performances, des latences minimales et de meilleures fréquences d’images. ceux qui nous garantissent les ordinateurs moyens des utilisateurs; dépassant de loin le service actuel proposé par Google et se positionnant comme une très bonne alternative gratuite pour toujours nous garder en ligne Avec nos jeux.