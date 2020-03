GeForce RTX 30 retardé, NVIDIA a confirmé

Le PDG de NVIDIA Jen-Hsun Huang a confirmé que pas le bon moment pour annoncer des produits importants, toute une déclaration d’intention qui affecte la GeForce RTX 30.

Comme beaucoup de nos lecteurs s’en souviendront, NVIDIA devait annoncer sa nouvelle architecture Ampère en profitant du cadre GTC 2020, mais l’annulation de l’événement en raison de la pandémie de coronavirus de Wuhan a donné lieu à une série de décisions qui impliquent un retard dans les plans. du géant vert qui aurait pu conséquences imprévisibles.

NVIDIA ne prévoit pas faire d’annonces importantes à court terme, aussi simple que cela. Il faudra attendre un délai raisonnable jusqu’à ce que la situation commence à se normaliser au niveau international pour que l’entreprise décide de reprendre ses plans et commence à montrer les développements en cours.

La GeForce RTX 30 arrivera-t-elle cette année?

Je pense que c’est la question clé, et franchement, il est très difficile de répondre. Le PDG de NVIDIA a confirmé que ils ont des “produits nouveaux et intéressants” à partager avec nous, mais ce n’est pas un bon moment. La chose la plus intéressante que NVIDIA pourrait montrer en ce moment est Ampère et, par extension, la GeForce RTX 30.

L’annulation de toutes les annonces importantes de NVIDIA et la situation pandémique actuelle dans le monde suggèrent que il faudra plusieurs mois pour que la situation se normalise. Dans cette optique, il est facile de penser que la présentation d’Ampere pourrait être reportée au mieux au second semestre de cette année, et l’arrivée de la GeForce RTX 30 n’aurait lieu qu’à la fin de 2020 ou au début de 2021.

Par dates, je pense qu’il serait plus logique pour ceux en vert d’attendre CES 2021 et présenter leur nouvelle génération de cartes graphiques en profitant du cadre fantastique offert par cet événement à Las Vegas.

Je veux aussi me rappeler que NVIDIA en ce moment maintient une position très confortable et sans hâte pour renouveler la génération graphique, en effet un petit délai est même bon pour nettoyer le stock accumulé des séries RTX 20 et GTX 16. Mais il ne faut pas oublier qu’AMD va jouer un rôle clé. Si la société dirigée par Lisa Su parvient à introduire ses premières cartes graphiques basées sur RDNA 2 au troisième trimestre de cette année, NVIDIA pourrait devoir répondre plus tôt que prévu.