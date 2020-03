GeForce RTX 3080 en septembre profitant de Computex

Hier, nous avons vu une rumeur selon laquelle NVIDIA pourrait nous surprendre avec une GeForce RTX 3090, et aujourd’hui un article de Bloomberg a déclenché des spéculations sur la GeForce RTX 3080 NVIDIA, une carte graphique qui, en théorie, pourrait être présentée en tirant parti du scénario unique fourni par Computex.

Comme nos lecteurs réguliers le savent, le Computex de cette année a été reporté au 28 septembre, ce qui signifie que cette GeForce RTX 3080 serait présentée juste à la fin de ce mois. L’information est logique, elle nous emmène déjà à un événement très populaire et nous place à une date qui correspond aux estimations que nous avions vues après l’annulation des CGV cette année, Mais est-ce vraiment la meilleure option pour NVIDIA?

Personnellement, je pense que c’est la question clé à nous poser, et ma réponse est un non retentissant. NVIDIA a actuellement, comme nous l’avons dit à d’autres occasions, une position très confortable sur le marché général des cartes graphiques grand public, sa série GeForce RTX 20 ne s’est pas vendue au niveau attendu et il y a une accumulation importante de stock, et ses technologies clés ils n’ont pas encore été exploités de manière vraiment optimale.

Si nous ajoutons à cela qu’AMD n’a rien en ce moment pour rivaliser avec ceux en vert au sommet, la conclusion est claire, NVIDIA peut reporter le lancement GeForce RTX 30 d’ici la fin de l’année ou même au début de 2021.

La GeForce RTX 3080 pourrait être la réponse à la Radeon RDNA 2

AMD a déjà confirmé son intention de lancer ses premières cartes graphiques basées sur l’architecture RDNA 2. plus tard cette année. Nous n’avons pas de dates précises, mais en tenant compte du fait que ladite architecture est celle utilisée Xbox Series X et PS5, et que les deux consoles arriveront entre novembre et décembre, il est probable que leurs débuts auront lieu dans le même laps de temps.

Je pense que NVIDIA pourrait profiter de sa position sur le marché pour attendre et voir ce que AMD présente avant d’aller de l’avant avec la série GeForce RTX 30. Je suis conscient que ceux en vert ne pourraient pas changer d’architecture à court terme en réponse au nouvel AMD, mais oui ils le pouvaient changez de stratégie dans la division gammes et lignes au sein de sa nouvelle génération, et optez pour des GPU avec un plus grand nombre de shaders actifs dans des gammes inférieures si nécessaire.

Je vous l’explique avec un exemple. Lorsque NVIDIA a lancé la série RTX 20, il a choisi d’utiliser des GPU avec une coupe de shader importante. Quand AMD a annoncé qu’il allait lancer la série RX 5700, ceux en onglet déplacé en vert et ont publié des versions “Super” qui montaient les mêmes GPU, à l’exception du RTX 2060 Super, avec des shaders plus actifs.

Aussi, c’est précisément ce que NVIDIA pourrait faire si vous attendez de voir ce que fait AMD avant de lancer sa série RTX 30, et pourriez concevoir la GeForce RTX 3080 en réponse directe au nouveau haut de gamme d’AMD.