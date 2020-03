Gel de l’embauche; réduire les dépenses; suspendre l’achat d’une maison – .

Rich Barton parle à l’Université de Seattle. (Photo . / Kevin Lisota)

“Vous ne découvrez qui nage nue que lorsque la marée se retire.”

Warren Buffett utilise cette expression dans les lettres aux actionnaires pour décrire comment les entreprises sont exposées dans des circonstances moins qu’idéales.

Le PDG de Zillow Group, Rich Barton, a fait allusion à la sagesse d’un appel des investisseurs cette semaine pour expliquer comment le géant de l’immobilier de Seattle prévoit de traverser la tempête au milieu de la crise COVID-19.

“Je veux vous assurer que le groupe Zillow ne nage pas nu”, a-t-il déclaré. «Nous avons des combinaisons de plongée, des instruments de navigation et des équipements de sécurité, le tout soutenu par un équipage très expérimenté qui nous fera avancer jusqu’à ce que les eaux calmes reviennent.»

Lors de l’appel, Barton a révélé que Zillow réduirait ses dépenses de 25% cette année; geler l’embauche dans toute l’entreprise; réduire presque toutes les dépenses de marketing; et suspendre l’achat d’une maison par le biais de son offre Zillow. Ces mesures interviennent en réponse à des mandats de distanciation sociale dans divers endroits liés à la crise des coronavirus et à l’incertitude sur le marché immobilier américain. Zillow employait 5 249 personnes au 31 décembre.

Le message de Barton a semblé résonner auprès de certains investisseurs, l’action de Zillow ayant augmenté de 18% mardi après avoir atteint un creux de 4 ans la semaine dernière.

“Nous pensons que Zillow prend les mesures appropriées pour faire face à ce qui apparaît de plus en plus comme un choc sans précédent pour son activité et pour l’économie américaine, y compris le secteur de l’immobilier résidentiel”, a déclaré Mark Mahaney de RBC Capital dans une note de recherche.

Ce n’est pas le premier rodéo de Barton, qui a cofondé Zillow en 2006 et est retourné au siège de PDG l’an dernier. Lui et le vice-président de Zillow, Lloyd Frink, dirigeaient Expedia pendant les attaques terroristes du 11 septembre et ont mené Zillow à travers la crise financière en 2007-08.

“Nous avons traversé avec succès ces périodes éprouvantes et nous sommes sortis des deux perturbations plus forts que nous n’y sommes entrés”, a-t-il déclaré mardi. «Nous l’avons fait en appelant en connaissance de cause à utiliser les freins le cas échéant et à utiliser l’accélérateur le cas échéant. Dans ces deux cas, et tout au long de notre carrière, l’option a été créée avec de l’argent. »

Nous avons traversé avec succès ces périodes difficiles et nous sommes sortis des deux perturbations plus forts que nous n’y sommes entrés.

Au 29 février, Zillow avait 2,5 milliards de dollars en espèces. Barton a guidé les investisseurs dans un «scénario de test de résistance» pour imaginer ce qui se passerait cette année si l’épidémie de COVID-19 affectait gravement les activités de l’entreprise.

Même si les revenus étaient considérablement affectés par les activités génératrices de profits de l’entreprise et que Zillow a du mal à vendre des maisons avec les offres Zillow, il disposerait toujours de 1,35 milliard de dollars en espèces d’ici la fin de 2020, selon l’hypothèse.

Barton a déclaré qu’il s’était entretenu récemment avec son ami et ancien membre du conseil d’administration de Zillow, Bill Gurley. Ils ont effectué un appel Zoom et ont examiné le bilan de Zillow ensemble.

“Il m’a interrogé pendant environ 10 minutes sur la nature de chaque élément de campagne”, a déclaré Barton. “Fait intéressant, j’ai trouvé extrêmement réconfortant d’expliquer le bilan.”

Même pour les petites startups, avoir suffisamment de liquidités est primordial pendant une crise économique. Barton a rappelé le même mantra pendant ses jours chez Microsoft.

“Lloyd et moi avons grandi chez Microsoft dans les années 80 et 90”, a déclaré Barton. “Une partie de la tradition de Microsoft est que Bill [Gates’] papa lui a dit qu’il devrait toujours avoir assez d’argent à la banque pour pouvoir diriger l’entreprise pendant au moins un an avec un revenu nul.

«C’est ainsi que j’ai géré chaque entreprise que j’ai fondée et dirigée», a déclaré Barton, qui a également cofondé Expedia et Glassdoor, et est membre du conseil d’administration de Netflix. «C’est ainsi que j’ai conseillé toutes les entreprises dans lesquelles j’ai investi ou siégé au conseil d’administration.»

Barton a déclaré que le trafic en ligne de Zillow avait baissé de 20% en glissement annuel ces derniers jours. Les demandes d’agents Zillow Premier ont également considérablement diminué, les portes ouvertes étant suspendues dans diverses villes en raison des commandes de séjour à domicile.

La semaine dernière, Zillow a déclaré qu’elle offrirait aux agents principaux une remise de 50% sur leur prochaine facture mensuelle, à compter du 23 mars. Elle a estimé un impact de 40 à 50 millions de dollars sur les revenus à la suite de l’offre.

(Photo Zillow)

En ce qui concerne l’achat d’une maison, Zillow rétablira les offres Zillow une fois les problèmes de santé passés. Il suspend ses projets d’ouverture de nouveaux marchés Zillow Offers; le service est en ligne dans 24 régions.

D’autres rivaux de l’immobilier comme Redfin, Opendoor et Offerpad ont également récemment suspendu leur activité d’achat de maisons.

Les offres Zillow, lancées il y a un an, constituent le nouveau pari majeur de l’entreprise et permettent aux propriétaires de vendre rapidement leur maison. Il a généré 603,2 millions de dollars de revenus au cours du dernier trimestre, soit près des deux tiers des revenus totaux de l’entreprise. Zillow a vendu 1 902 maisons et acheté 1 787 maisons, terminant le trimestre avec 2 707 maisons dans son bilan. Cet inventaire avait été réduit à 1 860 logements au 19 mars.

“Nous pouvons suspendre cette activité, maintenir l’appareil en place et continuer à gérer nos autres activités”, a déclaré Barton. “Il n’y a aucun changement dans ce que nous pensons de l’opportunité des offres Zillow à long terme, et nous sommes vraiment heureux d’avoir cette option et cette flexibilité.”

Barton a ajouté que «cette crise pourrait très bien accélérer un recentrage technologique.»

«Cette situation actuelle a montré à quel point les systèmes désuets et les processus sur papier pèsent sur ce secteur et comment la technologie peut à terme rendre les échanges avec nos clients et partenaires plus fluides et l’ensemble du marché plus efficace», a-t-il déclaré.

Zillow est toujours en mesure de respecter ou de dépasser les fourchettes de prévisions pour ses résultats du premier trimestre. Mais la société a suspendu ses perspectives pour l’année 2020 en raison de l’épidémie de COVID-19.

En réponse à la crise, la société s’appuie sur la technologie Zillow 3D Home pour faciliter les visites à domicile virtuelles, ainsi que des consultations virtuelles avec le courtier local de Zillow et les partenaires Premier Agent.

Zillow a publié un rapport de recherche au début du mois qui analysait les pandémies passées et leurs effets sur le logement. Par exemple, pendant le SRAS, les prix des maisons à Hong Kong n’ont pas chuté de manière significative, mais les volumes de transactions ont fortement diminué, ce qui imite ce qui se passe en Chine en ce moment, selon l’étude Zillow.

«Bien que nous ne puissions pas prédire ce qui reste à venir, nous savons d’après les données que notre économie a analysées lors des pandémies et récessions précédentes que si les volumes de transactions ont ralenti pendant les périodes les plus graves, les prix sont restés relativement stables et l’activité est revenue rapidement lorsque des problèmes de santé liés », a écrit Zillow dans une lettre aux actionnaires la semaine dernière.

Cependant, le plein impact de COVID-19 sur l’économie n’est pas encore clair.

“Il y a maintenant deux époques sur le marché américain du logement et de l’économie dans son ensemble – pré-coronavirus et post-coronavirus – et ce qui se passe ensuite est au mieux incertain”, a écrit Zillow dans son rapport sur les données de vente de février. «Les mois à venir seront presque certainement un tronçon difficile pour l’industrie, mais la promesse de temps meilleurs à venir de l’autre côté peut encore suffire à garder les choses flottantes.»