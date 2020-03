Geoffrey Mac, Project Runway, pleure son meilleur ami en raison d’un coronavirus

Saison 18 Piste de projet le gagnant Geoffrey Mac pleure son meilleur ami à cause du coronavirus. Mac a annoncé lundi en larmes sur Instagram que son ami Nashom Wooden est décédé.

Son hommage émouvant survient quelques semaines seulement après sa victoire épique sur le salon du design de longue durée diffusé. À ce jour, l’annonce de Mac a recueilli près de 33000 goûts.Le concepteur de 42 ans connaissait étroitement Wooden, un artiste de dragster bien connu qui s’appelait Mona Foot. Wooden était aimé de nombreux membres de la communauté des dragsters de New York et était également un musicien accompli qui a joué dans le groupe The Ones. Ce trio a réalisé un hit de Billboard Dance n ° 4 avec la chanson “Flawless” au début des années 2000. Mac, qui était un favori irrévérencieux des fans lors de sa saison de Project Runway, n’était qu’une des nombreuses célébrités ébranlées par la nouvelle du décès de Wooden.

Dans la vidéo, Mac a parlé du fond du cœur et a semblé choqué par la nouvelle: “Salut, c’est Geoffrey Mac. J’ai perdu mon meilleur ami aujourd’hui du coronavirus, Nashom Wooden.” Mac a poursuivi: “Et je veux juste m’assurer que tout le monde reste en bonne santé et prend soin les uns des autres parce que le virus est vraiment réel. Et, je suis vraiment désolé.” Consultez le post émotionnel ci-dessous:

La crise sanitaire du COVID-19 continue de faire la guerre aux communautés des États-Unis et de l’étranger. Rien qu’à New York, la maladie est devenue une pression pour les institutions médicales et financières. Wooden, au moment de sa mort, n’avait été diagnostiqué que récemment avec le virus. Les communautés de drag and queer et Piste de projet les fans n’ont pas tardé à annoncer le décès de Wooden avec des hommages et des mots de prudence pour que les autres restent en sécurité.

Quelqu’un a dit un jour que les parents sont les personnes avec qui vous êtes apparentés, mais la famille est la collection de personnes qui vous soutiennent quoi qu’il arrive. Il est clair que Nashom Wooden et Geoffrey Mac signifiaient beaucoup l’un pour l’autre. Le deuil n’est jamais facile, c’est donc un cadeau puissant pour Mac de partager sa souffrance avec d’autres qui n’ont peut-être pas les outils pour faire face à la perte de la même manière que lui. COVID-19 est une maladie phénoménale qui a réuni des gens de façon étrange et les a aliénés dans d’autres. La perte de la vie de Wooden et d’innombrables autres devrait servir d’avertissement aux gens que personne n’est imperméable à la mort ou à la maladie. Personne ne devrait être contraint d’enterrer un bon ami ou de pleurer un être cher. May Geoffrey Mac et les autres amis proches et membres de la famille de Wooden se réconfortent en sachant qu’au moins sa maladie a été de courte durée, de sorte que la préservation de son merveilleux héritage peut désormais être leur objectif principal.

Source: Geoffrey Mac