George Lucas a rencontré bébé Yoda – Voici la preuve photographique réconfortante

Le Mandalorian a terminé sa première saison, et une deuxième est en cours plus tard cette année. La star de la série a sans aucun doute été Baby Yoda, la marionnette animatronique à 5 millions de dollars qui a conquis les cœurs et les esprits en étant d’une beauté déchirante. Et maintenant, nous savons que le créateur de Star Wars a rencontré le petit ami.

Jon Favreau, le showrunner de The Mandalorian, a tweeté une photo (légèrement floue) de George Lucas tenant The Child. Ce n’est pas sous-titré, mais cela n’a pas besoin d’être – le regard que Lucas donne à la marionnette, et la façon dont il la tient de manière protectrice, est tout ce que vous devez savoir.

Alors que Lucas, qui a réalisé le film original de 1997 et la trilogie prequel, a eu ses problèmes avec la gestion de Disney de Star Wars, il semble qu’il soit aussi amoureux de Baby Yoda que le reste d’entre nous.

Baby Yoda arrive également à Build-A-Bear, si vous le souhaitez. Une statue du bébé emblématique est également disponible dans Les Sims 4. Nous attendons plus de Baby Yoda dans la saison 2 du spectacle, qui sera présentée en première à l’automne.

En cours de lecture: les meilleurs moments de Baby Yoda dans le mandalorien