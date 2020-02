George Lucas a-t-il fait la saison 7 de Clone Wars? Son crédit Disney + expliqué

Star Wars: La guerre des clones Les épisodes de la saison 7 se terminent avec un crédit “créé par George Lucas”, mais bien que le nom du cinéaste soit le premier que le public voit, il n’a malheureusement rien à voir avec le nouveau lot d’épisodes de Clone Wars sur Disney +. Mais il ne devrait pas être surprenant qu’une telle chose soit source de confusion pour le grand public, car l’histoire de Clone Wars à la télévision elle-même est assez compliquée, ayant commencé à l’origine en 2003.

Lucasfilm s’est associé à Cartoon Network pour sortir Star Wars: Clone Wars en 2003, une série animée qui a duré trois saisons avant d’arriver à sa conclusion (elle est maintenant considérée comme faisant partie de Star Wars Legends). Mais son succès a convaincu Lucasfilm de revisiter l’idée avec le film 2008 Star Wars: The Clone Wars, qui a présenté des personnages comme Ahsoka Tano et mis en place la série CGI Star Wars: The Clone Wars; qui a couru sur Cartoon Network pendant cinq saisons jusqu’à ce que Disney achète Lucasfilm et décide de mettre fin à l’émission. La dernière saison est sortie sur Netflix en 2014. Mais maintenant, elle est de retour pour la saison 7 sur Disney +.

À la fin du premier épisode de la saison 7 de Clone Wars, “The Bad Batch”, les téléspectateurs voient un crédit “créé par George Lucas” à l’écran. Étant donné que Lucas n’a rien à voir avec Star Wars depuis l’acquisition de Lucasfilm par Disney en 2012 – à part la visite occasionnelle d’un film ou d’une série télévisée – il est étrange de voir ce crédit sur Disney +. Cependant, c’est là parce que le fait est que George Lucas a créé Clone Wars. Et puisque l’émission est la continuation d’une série qui a commencé plusieurs années avant la vente de Lucasfilm, Lucas devrait tout de même en bénéficier. Fait intéressant, Lucas avait l’habitude de recevoir des crédits “créés et produits par des cadres”, mais comme il n’est pas impliqué dans la série, cette dernière moitié a été supprimée.

Le crédit de Lucas Clone Wars sur Disney + peut être attribué à un cinéaste recevant un crédit de producteur exécutif sur un film qui contient des personnages qu’ils ont adaptés (ou créés) ou qui est la continuation d’un scénario qu’ils ont d’abord établi. Dans le cas de Lucas, c’est un peu des deux. Bien sûr, il a créé la franchise Star Wars et a accompagné le développement de Clone Wars lors de sa première diffusion sur Cartoon Network. Indépendamment du fait que Lucas ne possède plus Star Wars et que Clone Wars est sur Disney +, il a quand même créé la série et doit son crédit.

Cependant, rien de tout cela ne signifie que Lucas a été activement impliqué dans le développement de Clone Wars saison 7. Peut-être que ses idées ont été incorporées à un certain niveau dans les nouveaux épisodes, mais l’équipe actuelle de Lucasfilm, y compris des gens comme Dave Filoni, est responsable de la diffusion de la nouvelle histoire sur le petit écran. Bien sûr, les premiers épisodes sont ceux que les gens ont déjà vus auparavant, bien que CGI soit terminé, il y a encore des épisodes à venir qui seront entièrement nouveaux, même si les fans savent déjà comment ces histoires se termineront.

