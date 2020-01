George Lucas détient le bébé Yoda du Mandalorien dans une image parfaite de Star Wars

George Lucas détient Le Mandalorienest la star de l’évasion Baby Yoda dans ce qui est très probablement la photo parfaite de Star Wars. Il ne fait aucun doute que Lucasfilm et Disney ont connu un grand succès grâce à la sortie de la première série en direct dans une galaxie très, très loin. Non seulement les fans se sont tournés vers le style et le ton old school de The Mandalorian, mais le créateur de la série Jon Favreau a décroché le jackpot avec l’introduction de The Child.

Maintenant connue sous le nom de Baby Yoda en ligne – même si ce n’est définitivement pas son vrai nom -, la petite créature a captivé le cœur de tout le monde, mais son apparence a été une énorme surprise. Non seulement il ne figurait dans aucun marketing, mais cette espèce extraterrestre a à peine été explorée dans la franchise. Après les débuts de Yoda dans la trilogie originale, l’introduction préquelle de Yaddle est le seul autre membre de cette race en canon. Tout a changé avec The Mandalorian et beaucoup se sont demandé si Lucas avait approuvé Baby Yoda.

Grâce à une nouvelle photo partagée par Favreau sur Twitter, les fans peuvent voir le créateur de toute la franchise Star Wars tenant The Child. L’image montre Lucas sur le tournage de The Mandalorian tenant la star d’Internet. On ne sait pas quand cette photo a été prise, car il a été précédemment confirmé que Lucas s’est rendu sur le tournage pendant la saison 1. Cependant, la saison 2 de la série est déjà en cours de tournage, cela pourrait donc être un signe que Lucas visite à nouveau la production. Quoi qu’il en soit, l’image est un délicieux contenu car les fans attendent plus d’épisodes.

Bien que le principal point à retenir ici soit Lucas et Baby Yoda ensemble, cela pourrait confirmer un détail important si l’image provient de l’ensemble de la saison 2. Cela suggérerait que l’enfant ne vieillira pas de manière significative entre les saisons, garantissant que The Mandalorian peut fournir aux fans plus des mèmes et des gifs de Baby Yoda qui ont contribué à lui faire sensation sur Internet au cours des derniers mois.

Au-delà des mèmes, Baby Yoda sera probablement une partie encore plus importante de l’histoire de la saison 2. The Child a servi de MacGuffin dans une première saison simpliste, mais la finale a préparé le terrain pour qu’il devienne une pièce plus grande. Din Djarin (Pedro Pascal) a été chargé de ramener Baby Yoda chez lui, ce qui pourrait enfin nous donner des réponses sur l’origine de cette espèce et son nom officiel. Bien sûr, il a également été intégré au clan du Mandalorien et ses pouvoirs dans la Force continueront probablement d’être explorés également. Lucas et Baby Yoda s’étant officiellement rencontrés, peu importe Le Mandalorien révèle sur les origines de l’enfant peut très bien être approuvé par le créateur.

