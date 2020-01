George Takei de Star Trek peaufine le président Trump sur le sceau de la Force spatiale – .

Le sceau du Starfleet Command fictif de Star Trek a certains éléments de conception en commun avec le sceau de la U.S. Space Force. (Images CBS / Space Force via Twitter)

Nous ne savons pas si M. Spock aurait haussé un sourcil au-dessus du sceau de la Force spatiale américaine de type Starfleet révélé par le président Donald Trump aujourd’hui, mais nous avons découvert ce que M. Sulu de Star Trek ferait.

Trump est depuis longtemps un grand partisan de la Space Force, qui a été créée le mois dernier sous l’aile du Département de l’Air Force. Il n’est donc pas surprenant que le président ait fait grand cas du sceau. «Après avoir consulté nos grands chefs militaires, nos concepteurs et d’autres, je suis heureux de présenter le nouveau logo de la United States Space Force, la sixième branche de notre magnifique armée!», A-t-il tweeté.

Il n’a pas fallu longtemps aux Twitter pour remarquer les similitudes entre le chevron incliné, le tourbillon plongeant et le fond étoilé du sceau et le chevron stylisé, le tourbillon plongeant et le fond étoilé du logo Starfleet Command de la série télévisée et cinématographique Star Trek. George Takei, qui a joué M. Sulu dans l’émission télévisée Star Trek originale, a plaisanté sur Twitter que “nous attendons des redevances de cela”, et a offert le sceau impérial de Star Wars comme un “logo plus politiquement aligné pour l’administration Trump à imiter.”

Buzzfeed News a souligné que le logo de la commande de Starfleet était inspiré en partie du logo classique de la NASA “boulette de viande”, et la page Facebook de la Force spatiale a noté que le chevron du sceau peut être tracé dès 1942. Donc, que ce soit voulu ou non, le signe de tête à Starfleet sur le sceau de la Space Force (et sur le bouclier de l’US Space Command) fait boucler le jeu d’imitation. Pour ce que ça vaut, d’autres stars de Star Trek n’ont pas fait de commentaire immédiat sur le tiff de Twitter: elles étaient trop occupées à promouvoir “Star Trek: Picard”, la nouvelle série de streaming de CBS.