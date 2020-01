Geralt de The Witcher est maintenant dans Resident Evil 2 grâce à un nouveau mod

Si vous avez regardé chaque épisode de la série The Witcher Netflix et rejoué à nouveau The Witcher 3: Wild Hunt, mais que vous n’avez toujours pas eu votre dose de Geralt of Rivia, il existe un mod pour cela. Les propriétaires de Resident Evil 2 sur PC peuvent maintenant jouer le rôle du loup blanc dans le remake d’horreur de survie de Capcom, pour une raison quelconque.

Non pas qu’il doive se justifier par une raison valable. Qu’il s’agisse de modifier un dragon “Macho Man” Randy Savage dans Skyrim ou de remplacer les zombies de Left 4 Dead 2 par des Teletubbies assoiffés de sang, il y a déjà beaucoup de preuves que plus votre mod est absurde, mieux c’est. Geralt se démarque comme un pouce endolori errant au poste de police de Racoon City, ce qui est probablement le point. Regarder le tueur de monstres brandir un pistolet semble tout simplement faux, mais c’est aussi un peu hilarant.

Le mod a été créé par Wiwilz, qui a également développé un mod qui remplace Claire par Ciri – juste au cas où vous voudriez goûter à The Witcher dans les deux playthroughs de Resident Evil 2. Le mod Geralt est le meilleur des deux, cependant, simplement parce qu’il comporte des animations faciales pour lui donner un aspect plus naturel. Vous pouvez regarder des images du mod ci-dessus ou le télécharger vous-même sur Nexus Mods – notez simplement que vous devrez également télécharger le gestionnaire de mod de fluffyquack pour l’installation.

M. X pourrait bien être l’ennemi le plus redoutable de Geralt à ce jour.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: le jeu The Witcher reçoit le mod “Jetez une pièce à votre Witcher” – GS News Update