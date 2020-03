Gérez vos mots de passe iTunes Store et App Store

Apple permet à tout le monde de télécharger facilement une application ou de louer un film sur votre iPhone ou iPad. Cependant, que faire si vous souhaitez modifier le comportement du mot de passe par défaut que vous avez dans l’App Store ou l’iTunes Store? C’est ainsi que nous vous apprendrons à gérer vos mots de passe pour l’iTunes Store et l’App Store.

Désactivez Touch ID et Face ID pour App Store ou iTunes Store pour gérer vos mots de passe

Si vous utilisez certains des iPhones modernes qui ont Touch ID ou Face ID, ils ne vous demanderont pas de définir vos mots de passe dans l’application App Store. Touch ID et Face ID remplaceront les préférences précédentes, le cas échéant.

Si vous ne souhaitez pas que l’authentification achète des applications, vous pouvez toujours recevoir une notification Touch ID ou Face ID. Pour cela, le seul moyen d’accéder à la configuration de la gestion des mots de passe consiste à désactiver d’abord l’authentification Touch ID ou Face ID pour l’App Store et l’iTunes Store.

Pour ce faire, vous devez ouvrir l’application “Paramètres” et aller dans la section “Face ID et code d’accès” ou “Touch ID et code d’accès”, selon l’appareil. Cliquez sur la section Face ID et Passcode dans les paramètres.

Sur l’écran suivant, vous devez entrer le code d’accès de l’écran de verrouillage pour pouvoir vous authentifier. Vous devez saisir votre code d’accès. Là, vous devez appuyer sur le bouton à côté de «iTunes & App Store» afin de pouvoir désactiver l’authentification Face ID ou Touch ID pour l’App Store et l’iTunes Store.

Une fois que vous avez authentifié Face ID et Touch ID, ils seront désactivés pour l’App Store et l’iTunes Store. Ainsi, chaque fois que vous entrez le mot de passe chaque fois que vous achetez et téléchargez une application. Vous pouvez apprendre à définir les paramètres dans les paramètres.

Gestion des mots de passe pour App Store et iTunes Store

Une fois que vous avez authentifié Face ID ou

Touch ID et il est désactivé, une section sera déverrouillée

Nouveau dans les préférences de mot de passe. Pour que vous le trouviez

vous devez aller en haut de l’application Paramètres et appuyer sur le

nom.

Sélectionnez le nom en haut de l’application

Configuration. Là, vous devez sélectionner l’option «iTunes & App

Store ». Faites-le à partir de la page où se trouve votre compte. Appuyez sur

l’élément qui est déverrouillé et appuyez sur «Paramètres

mot de passe ».

À ce moment, vous verrez deux sections, dans la section “Achats et achats dans l’application”, vous pouvez passer à l’option “Exiger après 15 minutes” pour empêcher l’App Store de vous demander votre mot de passe ou votre vérification chaque fois que vous allez acheter une application ou un achat via une application.

Pour modifier les paramètres de mot de passe de l’App Store, vous devez être situé dans la section “Téléchargements gratuits”. Vous y trouverez la fonction “Demander un mot de passe”. Vous pouvez le désactiver si vous ne voulez pas que je vous demande un mot de passe chaque fois que vous téléchargez un article gratuit.

Pour cela, vous pouvez basculer le paramètre Mot de passe requis, donc une fois que vous avez configuré les paramètres à votre guise, il vous suffit de revenir en arrière et de commencer à utiliser l’App Store et l’iTunes Store. Tout cela pour télécharger des applications et effectuer des achats.

Par la suite, vous ne recevrez pas d’instructions pour utiliser à la fois Face ID et Touch ID. Et pour que vous puissiez gérer efficacement vos mots de passe.