Geruchten sur een Motorola-vlaggenschip komen langzaam aan flink op gang. Vorige week berichtten we al over het nieuwtje dat Motorola weer een poging gaat wagen in het high-end segment.

Die informatie est afkomstig van Evan Blass. Hij avait déjà consulté dix-huit ans Naam klaarliggen voor het vlaggenschip, namelijk: Motorola Edge Plus.

Alsof die naam ons nog niet genoeg doet denken aan Samsung, weet de leaker nu ook te melden dat het te verschijnen toptoestel vermoedelijk verschijnt rencontré een eigen stylus. Daarmee zou het toestel zich onderscheiden van vrijwel alle concurrenten; enkel de Galaxy Note-serie van Samsung gebruikt al jarenlang een stylus.

De afgelopen jaren heeft Motorola onder de hoede van moederbedrijf voornamelijk de focus gelegd op scherp geprijsde midrangers en budgettelefoons. Met de Motorola Edge Plus zou de fabrikant weer een poging wagen om ook het premium segment voor zich te winnen.

Détails sur de Motorola Edge Plus zijn vooralsnog mondjesmaat aanwezig, maar gezien we enkele maanden geleden al hoorden over een nieuw premium toestel van Motorola, zou het ons niets verbazen als het apparaat er echt gaat komen.

Buiten de afbeelding hierboven est er nog vrij weinig bekend over het toestel. Voor nu is ‘bekend’ dat het vlaggenschip moet verschijnen in de Verenigde Staten bij provider Verizon. Over de Europese markt est nog niet veel duidelijk.

Voor nu heeft Motorola ook nog genoeg te doen. Zo komt de officiële a publié le van de Motorola Razr steeds dichterbij. Pré-commandes worden in sommige delen van de wereld in de eerste week van februari al verzonden. Hoewel de Razr een premium design heeft, zijn de specificaties niet zo high-end.

De Moto Z2 Force kan betiteld worden als de (vooralsnog) laatste smartphone haut de gamme van Motorola. In de tussentijd hebben concurrenten Samsung, Apple, Huawei et consorten echter niet stilgezeten, waardoor we benieuwd zijn in hoeverre het gat weet te dichten naar de moordende concurrentie.