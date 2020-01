Gesture Plus de Jawomo vous permet de personnaliser la navigation gestuelle d’Android 10

Google a publié sa version d’un système de navigation gestuelle avec Android 10, et la réception a été mitigée. Bien que ce soit certainement un pas dans la bonne direction, les problèmes de compatibilité avec les anciens éléments de l’interface utilisateur Android l’ont éloigné d’une transition en douceur. Jawomo, le même développeur qui a remappé le bouton Bixby, a encore une fois donné aux utilisateurs les options de personnalisation supplémentaires que nous aurions dû avoir en premier lieu.

Options pour appuyer ou appuyer longuement sur le bouton de navigation.

Dans la version gratuite de l’application, vous pouvez attribuer plusieurs actions à un toucher de la “pilule” de navigation – la ligne oblongue au centre de la zone des gestes. Le geste de retour est la valeur par défaut, et sur les appareils plus gros comme mon S10 +, c’est une fonctionnalité bienvenue. Lorsque j’utilise mon téléphone d’une seule main, atteindre l’un des bords de l’écran est encombrant et terrifiant. Le fait de pouvoir appuyer pour revenir en arrière allie parfaitement l’ancien système de navigation à deux / trois boutons avec les nouveaux gestes.

Ajustez les paramètres pour la durée de l’appui long, la sensibilité aux gestes et plus encore.

Payez 2,50 $ via un IAP pour débloquer le mode pro, et une pléthore de nouvelles options sont mises à votre disposition. Mon préféré est de ramener un appui long sur Google Assistant, comme les anciens systèmes de navigation à boutons. Comme pour le geste du dos que j’ai mentionné précédemment, un appui long sur la pilule de navigation gestuelle est parfois plus confortable que d’atteindre un coin inférieur. L’application vous permet également de basculer la rétroaction haptique, la sensibilité aux gestes et la durée de l’appui long.

Si vous êtes comme moi et que vous frémissez à chaque fois que vous devez ouvrir un menu coulissant en “jetant un coup d’œil” ou en atteignant le bouton en haut, alors vous voudrez peut-être vous asseoir pour celui-ci: Gesture Plus vous permet de désactiver le le geste du dos tout à fait, en s’appuyant uniquement sur la pilule de la barre de navigation du geste pour revenir en arrière. Activez-le et vous glisserez facilement ces tiroirs de navigation, comme auparavant. Il y a probablement une blague quelque part.

Faites pousser votre assistant pour parler.

Enfin, il y a des actions de coup d’œil. Lorsque cette option est activée, le fait d’appuyer et de maintenir la pilule de navigation gestuelle activera la fonction que vous avez affectée, mais c’est la partie importante, le laisser aller la désactive. La façon la plus simple d’illustrer cela est d’utiliser l’Assistant Google. Maintenez le bouton enfoncé pour ouvrir l’assistant et, lorsque vous lâchez prise, il se ferme. Vous pouvez l’utiliser pour rendre l’assistant push-to-talk, et cela fonctionne avec n’importe quelle action que vous avez assignée à un appui long – albiet avec différents degrés de succès.

Gesture Plus est tout nouveau et est désormais disponible sur le Google Play Store ainsi que sur APK Mirror.