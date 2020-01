Ghost In The Shell: la bande-annonce complète de Netflix montre sa série & # 039; Nouveau style visuel

Plus tôt dans la journée, Netflix a proposé la bande-annonce complète de sa nouvelle adaptation Ghost in the Shell: Fantôme dans la coquille: SAC_2045. Cette bande-annonce est la première vraie chance pour les fans d’avoir un aperçu de la nouvelle série depuis une image teaser unique de la nouvelle série Netflix sortie en juin et une bande-annonce en octobre. Netflix a confirmé avoir acquis les droits en 2018, lorsqu’il a été annoncé que Shinji Aramaki dirigerait la série aux côtés de Ghost in the Shell: Stand Alone Complex, le directeur Kenji Kamiyama. L’année dernière, les deux ont travaillé ensemble sur la série Ultraman de Netflix.

Ghost in the Shell se déroule dans un monde cyberpunk où les humains ont été intégrés à des machines si profondément que certains, comme le protagoniste de la franchise Major Motoko Kusanagi, ont été entièrement reconstruits jusque dans leurs «cyber-cerveaux». C’est l’une des franchises les plus emblématiques de tous les anime, remontant à son manga original en 1989, et est surtout connue pour son film de 1995 et la série télévisée du début des années 2000, Stand Alone Complex. La série Ghost in the Shell a eu une influence énorme sur les créateurs du monde entier, avec quelques exemples notables comme les films The Wachowskis ‘Matrix et Avatar de James Cameron. Plus récemment, il a reçu une série d’OVA préquelques appelés Ghost in the Shell: Arise qui a culminé dans un film de 2015 ainsi qu’une version en direct de langue anglaise de Ghost in the Shell avec Scarlett Johannson en 2017.

En relation: Ghost In The Shell: 10 détails cachés que vous avez complètement manqués

Netflix Asia a publié la première bande-annonce complète de la nouvelle série, qui ramène toute la distribution emblématique de la franchise de personnages tels que Kusanagi, Daisuke Aramaki, Batou et les adorables robots tachikoma. La description de l’intrigue qui accompagnait la sortie de la bande-annonce se lit comme suit:

En 2045, le monde est entré dans une «guerre durable» systématique. Embauchés comme unité mercenaire, les anciens membres de l’élite japonaise Section 9 sont confrontés à l’apparition soudaine de «Post-Human», un être doté d’une intelligence et d’une physique extraordinaires. capacités.

Le nouvel ajout à la franchise semble être une série de suites qui mènera la franchise dans une toute nouvelle direction avec la section 9 apportée pour aider à l’effort de guerre. Découvrez la nouvelle bande-annonce de Ghost in the Shell: SAC_2045 ci-dessous:

La chose qui ressortira le plus immédiatement aux fans dans cette nouvelle bande-annonce est le changement massif de style visuel. Ghost in the Shell n’a jamais utilisé d’animation 3DCG auparavant et à en juger par le rapport 2: 1 des votes descendants aux votes positifs sur la bande-annonce, il semble que la plupart des fans n’étaient pas prêts à changer. Et ce malgré cette nouvelle direction révélée par Production I.G. (les producteurs de longue date de Ghost in the Shell) à l’époque où la nouvelle série a été annoncée.

La nouvelle direction est logique, car elle correspond au style visuel que Netflix a recherché dans plusieurs de ses séries animées sous licence comme Knights of Sidonia, Ajin: Demi-Human et Ultraman. Le changement peut être choquant pour certains, mais avec des vétérans de la franchise comme Kamiyama et Production I.G. à la barre, il y a de quoi être optimiste jusqu’à ce que Fantôme dans la coquille: SAC_2045 débute en avril.

Suivant: Ghost in the Shell’s Ending Twist expliqué

Source: Netflix Asia