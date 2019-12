Ghostery lance un VPN de bureau | TechRadar

Société derrière l'extension populaire de blocage des publicités et des trackers, Ghostery a lancé une nouvelle application de bureau appelée Ghostery Midnight qui offre des fonctionnalités de confidentialité étendues pour 14 $ par mois.

En plus d'un bloqueur de publicités et d'un bloqueur de suivi, l'application comprend également un VPN qui est une première pour l'entreprise.

Alors que les bloqueurs de publicités et de trackers de Ghostery Midnight sont activés par défaut, les utilisateurs peuvent activer et désactiver le bloqueur de publicités, le bloqueur de trackers et le VPN.

L'une des meilleures fonctionnalités de la nouvelle application de bureau de Ghostery est le fait qu'elle peut bloquer les publicités et les trackers sur plusieurs navigateurs en même temps, ce qui est beaucoup plus facile que d'avoir à installer l'extension de l'entreprise sur chaque navigateur que vous utilisez.

Ghostery Midnight

Ghostery Midnight utilise sa propre base de données pour bloquer à la fois les trackers d'origine et tiers et il comprend actuellement 4 500 trackers de plus de 2 600 entreprises. L'application peut également vous montrer le nombre de trackers détectés dans chaque navigateur et l'origine de chacun de ces trackers.

Quant au VPN de Ghostery Midnight, il compte actuellement six serveurs à Montréal, Francfort, Singapour, Londres, Atlanta et Los Angeles, bien que la société envisage d'en ajouter d'autres. Ghostery prévoit également d'introduire une version mobile de l'application à une date ultérieure.

Le président de Ghostery, Jeremy Tillman, a expliqué la décision de l'entreprise de prendre ses outils de confidentialité au-delà du navigateur dans un communiqué de presse annonçant Ghostery Midnight, déclarant:

«En tant qu'utilisateurs numériques quotidiens, nous sommes incroyablement vulnérables. Les sites Web d'aujourd'hui contiennent des dizaines sinon des centaines de technologies de suivi intégrées et, de plus en plus, les applications de bureau modernes utilisent les mêmes technologies pour étendre la portée du suivi tiers au-delà de votre navigateur pour inclure tout ce que vous faites sur votre appareil. Cela permet aux grandes entreprises technologiques comme Google et Facebook, sans parler de centaines de plus petites, de créer un réseau plus grand pour collecter et monétiser nos données. Depuis des années, Ghostery se concentre sur la protection des utilisateurs et de leurs données sur le navigateur. Cependant, avec les changements imminents dans le paysage du navigateur et les menaces à la vie privée qui se développent au niveau de l'appareil, nous sommes ravis de lancer Ghostery Midnight, avec des capacités de blocage du suivi au niveau de l'application et notre tout premier VPN, afin que les utilisateurs se sentent protégés à tous les niveaux. "

Consultez également notre liste complète des meilleurs services VPN

Via The Verge