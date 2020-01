GI Joe Spinoff Movie Snake Eyes tourne maintenant

Bien que sept ans se soient écoulés depuis la dernière fois qu’un film de GI Joe est sorti en salles avec GI Joe: Représailles en 2013, le premier spin-off de la franchise est en cours avec Snake Eyes: GI Joe Origins.

Le film mettra en vedette Henry Golding (Crazy Rich Asians) dans le rôle principal du légendaire ninja muet qui est un membre de la force de combat d’élite. Golding a révélé la nouvelle dans un article Instagram que vous pouvez voir ci-dessous.

Le film est maintenant en production au Japon, où nous apprendrons comment ce personnage est devenu le ninja d’élite qui porte parfois un masque avec une bouche sculptée, même s’il ne parle pas. Samara Weaving (Ready or Not) en tant que Scarlett, Andrew Koji (Warrior) en tant que Storm Shadow, Úrsula Corberó (Money Heist) en tant que The Baroness et Iko Uwais (The Raid) en tant que Hard Master rejoindront Golding.

Snake Eyes sera réalisé par Robert Schwentke, connu pour son travail sur Insurgent, Allegiant et le film de bande dessinée Red. Evan Spiliotopoulos a écrit le prochain film, un écrivain qui a beaucoup travaillé avec Disney, y compris la belle et la bête en direct.

Ce sera le troisième film de la franchise cinématographique GI Joe. G.I. de 2009 Joe: The Rise of Cobra a rapporté 302 millions de dollars dans le monde, et le suivi de 2013, Représailles, a rapporté 375 millions de dollars dans le monde. Le dernier épisode de la franchise pourrait continuer à construire l’univers du film Hasbro, qui a été révélé en 2015 et proposera des films basés sur GI Joe, Micronauts et MASK.

Snake Eyes sortira en salles le 23 octobre 2020.